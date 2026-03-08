Вдохновляющая история многодетной мамы Александры Никифоровой

В Беларуси за 5 лет количество многодетных семей увеличилось на 6 %. Белорусские женщины своим примером ежедневно доказывают, что многодетное материнство можно успешно совмещать с самореализацией. Помощь государства в этом вопросе - крепкий фундамент.

В Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждая семья могла спокойно и комфортно воспитывать своих детей. Подтверждение тому - пример белоруски Александры Никифоровой, обладательницы титулов "Миссис Минск - 2019" и "Миссис Вселенная Беларусь - 2019", мамы - 5 детей, капитана запаса и обладательницы ордена Матери.

Александра Никифорова, многодетная мама, организатор конкурса "Краса Беларуси":

"И карьеру можно одновременно с материнством строить. В нашей стране созданы все для этого условия. Я капитан в запасе, я комфортно меняла сферы деятельности. Год белорусской женщины. Ура! Действительно хочется поблагодарить нашего Президента. Учитывая, что служу я Президенту и Отечеству с 1998 года, я знаю, насколько он всегда был внимательным к женщине".

Кроме того, Александра - организатор конкурса среди многодетных мам "Краса Беларуси". Участницы - многодетные мамы, которые своим собственным примером показывают, что статус многодетной мамы - это возможности для реализации не только в материнстве, но и профессии, общественной жизни страны.

Конкурс проходит уже не первый год. И заявок с каждым сезоном становится все больше. Основная цель проекта - показать и доказать, что многодетная мама - это про стиль, красоту, энергию, характер и трудолюбие. Традиционно финал будет приурочен к Неделе родительской любви. С понедельника - старт приема заявок.

Александра Никифорова, многодетная мама, организатор конкурса "Краса Беларуси":

"Я очень благодарна Белорусскому союзу женщин, потому что, посетив нас на пятилетие, они за нами до этого наблюдали, поддержали нас очень активно. И благодаря их поддержке мы находимся в реестре мероприятий, посвященных Году наших прекрасных белорусских женщин".

Александра в отличной спортивной форме. Ежедневные тренировки, дисциплина и опыт службы в спецназе - это то, что помогает поддерживать форму и мотивирует других. Фраза "нет времени", подчеркивает героиня, лишь отговорка.

Александра Никифорова, многодетная мама, организатор конкурса "Краса Беларуси":

"Как пришла с мамой за руку, на факультет внутренних войск в Военной академии, сказать, что я собираюсь поступать, так я поняла, что это мое пространство. Я понимала, что здесь самые достойные спортивные мужчины. Это эталон храбрости, мудрости мужской".