Вечная память. Останки 38 жертв геноцида перезахоронили в Бресте

Останки 38 жертв геноцида перезахоронили 17 апреля в Бресте. Обнаружили их в прошлом году на территории бывшего концлагеря Красные казармы. Он действовал у деревни Речица, сейчас это одноименный микрорайон в городе. За годы войны там погибло более 7 тысяч военнопленных и не менее 2 тысяч мирных жителей.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа прокуроры получили новую информацию. Была проведена поисковая работа. В результате специалисты обнаружили ранее неизвестное место захоронения - останки детей, женщин, стариков и бойцов Красной армии. Удалось установить имена лишь 2 солдат по сохранившимся медальонам. Траурная церемония прошла на гарнизонном кладбище Бреста по всем христианским канонам.

Павел Иванчин, учащийся правового класса гимназии № 1 г. Бреста:

"Находясь здесь, я чувствую причастность к этим событиям. Я вижу столько людей, которые ощущают, вероятно, то же самое. Мне становится от этого не только приятно, но я понимаю, что могу с уверенностью смотреть в наше будущее, зная, что люди хорошо воспринимают, люди заботятся о прошлом и стараются не совершать ошибок, предотвращают трагедии".

Полина Гуща, учащаяся кадетского класса СШ № 35 г. Бреста:

"Это мероприятие говорит о том, что спустя столько лет мы помним о героях и подвиге. И благодаря им мы уже 80 лет живем под чистым и мирным небом. И за наше будущее, за это чистое мирное небо ежедневно умирали люди, страдали. Поэтому мы должны помнить, мы должны сохранить мир".

Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области:

"Вот такое бремя выпало на нашу землю, на наш народ. Это испытание. И мы его прошли, наши предки прошли. Но для того чтобы мы дальше смогли жить и продолжить жизнь на этой земле и для своих детей, нам надо помнить. Надо помнить и о том, что было, чтобы этого больше не было. И помнить о том, что мы победили".

Даниил Дерябин, зампрокурора Брестской области:

"Память о жертвах геноцида, о воинах, что погибли, освобождая нашу родину, священна для нашего народа. Сегодняшнее мероприятие по перезахоронению - это дань уважения, направленная на сохранение исторической памяти, исторической справедливости. Проводимая работа по поиску жертв геноцида - это наш вклад в недопущение реабилитации нацизма".