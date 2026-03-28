Ведущая Марианна Муренкова: Сажать лес, рождать новое - это по-женски

В Беларуси республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!" объединяет все больше людей. 28 марта представители "Первого информационного" телеканала сажают лес в Узденском районе. Работа непростая, но опыт уже есть.



К слову, в 2026 году акция приурочена к Году белорусской женщины, поэтому трудиться приехали прекрасные телеведущие и корреспонденты. Но обойтись без мужчин не получится, безусловно, они опора и поддержка.

Владимир Богдан, ведущий Белтелерадиокомпании: "Работаем очень весело и с хорошим настроением. Сегодня мы рады стать частью команды "Первого информационного" телеканала Белтелерадиокомпании, об этом не перестаю напоминать. Мне кажется, что лес - это культурный код Беларуси, и поэтому заботиться о нем и беречь его нужно. Я горд, что мы причастны к такой прекрасной акции. Вспоминается поговорка, что настоящий мужчина должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Я сегодня, мужики, перевыполнил этот план на 150 %, чего и вам желаю! Присоединяйтесь к акции, у вас есть еще время!"

Марианна Муренкова, ведущая Белтелерадиокомпании: "Акция "Лес! Дабро! Парадак!" приурочена к Году белорусской женщины. Мне кажется, это так по-женски - сажать что-то новое, рождать что-то новое, поэтому все совпало".

"Поверьте, если вы возьмете друзей, отправитесь в лес и с разрешения лесхоза займетесь тем, чем мы сегодня занимаемся с "Первым информационным", ваше настроение будет классным. Жизнь наладится и все будет хорошо", - уверен Владимир Богдан.