Велопробег в Минске, открытие проспекта в Могилеве - чем еще запомнился день накануне 17 Сентября

17 сентября - День народного единства - дата, которая вписана в историю: белорусы обрели общий дом. Спустя годы мы помним, храним и укрепляем тот фундамент, который строили наши предки. Встречаем этот праздник, как всегда, ярко!

Велопробег ко Дню народного единства

Это уже традиция, когда в преддверии праздника проводим концерты, устраиваем акции, встречи, говорим на диалоговых площадках об истории, о традициях по всей стране. А сегодня еще и вместе стартуем велопробегом. Впереди 6 километров по Минску.

Такими дорогами памяти проехали по всем регионам страны. И это тоже традиция - спортивная! Уже третий год подряд объединяет тысячи профсоюзных работников системы образования. 4 сотни студентов и педагогов сегодня символично стартовали у стелы "Минск - город-герой", возложив цветы к монументу.

Сельское хозяйство, промышленность, медицина - все это мы создавали своими руками. Где-то преуспели, наши комбайны и тракторы знают во всем мире, а те же молочные продукты не раз отмечали во многих странах. Какие-то сферы нам еще нужно подтянуть, и мы готовы учиться. Но что точно можно сказать - под брендом «сделано в Беларуси» - всегда качество, а за качеством - люди, которые каждый день на своем рабочем месте делают вклад в развитие страны, и это не просто громкие слова.

В Дзержинском районе строят жилье, модернизируют предприятия, возводят спортивные объекты, и это все для людей. Сегодня устроили пресс-тур для журналистов. Новичок этого лета - физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп". Просторный зал для игровых видов спорта, где в будущем смогут проводить чемпионаты области и страны. Есть тренажерный зал. И самое главное - два бассейна - для детей и взрослых.

В Могилеве открыли проспект 17 Сентября

В Могилеве сегодня открыли проспект 17 Сентября. Его строительство шло в три этапа. Такой подарок в канун Дня народного единства. Трасса-дублер разгрузит основную на въезде в Могилев со стороны столицы. Соединив сразу три микрорайона: Казимировка, Спутник, Космонавтов, где проживают свыше 20 тысяч жителей. И это первая в областном центре бетонка.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Здорово, что удалось закончить эту стройку. Я вот сегодня мэру сказал, что надо и дальше думать. Потому что Могилев сейчас ворвался, можно сказать, в топ-10 городов по благоустройству и комфортности. Это высокая планка, ее надо поддерживать".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Мы стараемся развивать не только город Могилев. Город Бобруйск и наши райцентры. Вкладываются огромные ресурсы в дорожную сеть, уличную, в садики, школы. Сегодня ведем строительство 8 больниц, поликлиник. Мы направляем ресурсы для создания комфортных условий жизни наших людей".

Во главе угла всегда был, есть и будет человек - это приоритет. Строятся детские сады, школы, открываются медучреждения, улучшается инфраструктура, чтобы было комфортно жить, работать, учиться, вместе развиваться!