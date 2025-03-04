Верблюды, ламы и страусы. Более 100 животных поселились в уникальном зоопарке под Молодечно

Оазис заботы и безопасности. Под Молодечно в мини-зоопарке поселились более сотни животных. Хозяева агроусадьбы дают приют немолодым животным, которые имеют проблемы со здоровьем и остались без жилья. Среди обитателей - лошади, верблюды, ламы, страусы, цапли и аисты. Туристы из разных уголков Беларуси с удовольствием посещают усадьбу.

Семейное дело Чернявских началось с детской мечты Анастасии - иметь домашнего питомца - именно резвого скакуна. Это наивное желание привело к открытию уникального экоцентра, где животные - неслучайные соседи. У каждого своя судьба.

Оазис заботы и безопасности существует в Молодечненском районе 8 лет. Зоосемья увеличивается понемногу. Сначала появился жеребенок по прозвищу Ласка. А сегодня здесь как минимум 100 обитателей из разных уголков Беларуси, которые нашли уютный дом.

Так и появилась агроусадьба, а затем фермерское хозяйство. Муж Анастасии - Юрий - надежный помощник. Многодетные родители трех дочерей недавно стали бабушкой и дедушкой.

К разговору не спеша присоединяется Маруся. Сразу и не скажешь, что животное в годах. Серебряный возраст и мудрость в глазах. Седая красавица одолела серьезное заболевание и теперь сама окружает заботой слабых обитателей агроусадьбы. Сейчас взяла опеку над бывшей артисткой Псковского цирка.

Самые экзотичные жильцы здесь - верблюды, есть ламы, страусы, цапли и аисты. Молоденькие скакуны с терпеливым характером помогают в реабилитации детей через занятия иппотерапией и мастер-классы уходу за животными.