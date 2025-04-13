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Вербное воскресение в этом году в один день отмечают православные, католики и протестанты

У христиан сегодня большой и светлый праздник - Вход Господень в Иерусалим, в наших широтах названный Вербным воскресением. В этом году в один день его отмечают и православные, и католики, и протестанты.

Во всех храмах проходят торжественные богослужения, где вспоминают Евангельское событие - день, когда Иисуса встречали в Иерусалиме, устелив ему дорогу пальмовыми листьями. Их в наших широтах заменяют вербой - первым растением, которое оживает после зимы.

Сегодняшние верующие выражают солидарность с библейскими событиями, которым более 2 тысяч лет - они приходят в храмы также с украшенными ветвями, освящают их и хранят дома как ценную реликвию.

религиявербное воскресенье