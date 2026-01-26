Верховный Cуд рассмотрит дело нацистского преступника Ганса Зиглинга о геноциде белорусского народа

26 января Верховный Cуд Беларуси приступает к рассмотрению дела по обвинению немецкого нациста Ганса Ойгена Зиглинга. Это уже шестое подобное дело о геноциде в суде.

Как известно, обвиняемый родился в 1912 году в Баварии. В период войны выполнял приказы в интересах нацистской Германии. С момента дислокации на оккупированной территории БССР руководил сперва украинской полицейской ротой, а с декабря 1942-го по январь 1943-го возглавил новый батальон охранной полиции.

Нацист организовывал карательные операции и акции, лично и через приказы подчиненным совершал массовые убийства, уничтожил больше десятка населенных пунктов. Как показало расследование, от рук нациста на белорусской земле погибли не менее 1700 человек, почти 240 из них были дети.