Верховный Суд Беларуси будет рассматривать очередное уголовное дело о геноциде 6 февраля

Очередное уголовное дело о геноциде белорусского народа Верховный Суд Беларуси начнет рассматривать 6 февраля, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об уголовном деле в отношении Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны. Верховный Суд начнет рассмотрение по первой инстанции 6 февраля 2025 года в 10:00.

Уточняется, что уголовное дело состоит из 30 томов. По нему проходят 54 свидетеля.