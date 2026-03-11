Верховный Суд признал карателя Ганса Зиглинга виновным в геноциде белорусского народа

Верховный Суд Беларуси признал карателя Ганса Зиглинга виновным в геноциде белорусского народа. Он лишил жизни 1 706 человек, включая как минимум 238 малолетних.

Согласно материалам дела, Зиглинг возглавлял на оккупированной территории БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942 года созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции.

Вместе с сотнями погубленных жизней руками Зиглинга и его пособников были уничтожены 11 белорусских населенных пунктов, три из которых из фашистского пепла не восстановились.

Летом 44-го под натиском советской армии Зиглинг был вынужден вернуться в Германию. Доказательства его злодеяний заняли 22 тома.

Калина Горошко, государственный обвинитель:

"Верховным Судом Республики Беларусь сегодня постановлен обвинительный приговор в отношении одного из нацистских преступников, этнического немца Ганса Ойгена Зиглинга, который оставил в 40-х годах прошлого столетия на нашей земле свой кровавый след, но избежал уголовной ответственности за совершенные на этой земле жестокие злодеяния. Судом признаны доказанными факты совершения Зиглингом всех 13 эпизодов преступных деяний, по которым были предъявлены обвинения".