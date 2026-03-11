Вертолеты Ми-24 50-й смешанной авиационной базы были подняты по тревоге в рамках боевой подготовки

В стране продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, проводимая по поручению Президента.



Сегодня, 11 марта, испытания прошли и военнослужащие 50-й смешанной авиационной базы. По тревоге с военного аэродрома в воздух были подняты сразу несколько вертолетов Ми-24.

Авиабаза выполняет задачи по нанесению ударов по наземным объектам условного противника, уничтожению воздушных целей, а также выполняются десантно-транспортные задачи. В том числе рассредоточение авиатехники на оперативные аэродромы и площадки.