Вертолеты Ми-24 50-й смешанной авиационной базы были подняты по тревоге в рамках боевой подготовки
В стране продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, проводимая по поручению Президента.
Сегодня, 11 марта, испытания прошли и военнослужащие 50-й смешанной авиационной базы. По тревоге с военного аэродрома в воздух были подняты сразу несколько вертолетов Ми-24.
Авиабаза выполняет задачи по нанесению ударов по наземным объектам условного противника, уничтожению воздушных целей, а также выполняются десантно-транспортные задачи. В том числе рассредоточение авиатехники на оперативные аэродромы и площадки.
Очередной этап масштабной проверки Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси начался 9 марта. На этот раз испытанию подверглись военно-воздушные силы и войска ПВО. Ключевой особенностью проверки является ее организация.
Глава государства приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.