Вертолеты Ми-8 с тепловизорами на борту облетают ночной Минск

Мониторинг теплосетей с воздуха с помощью авиации МЧС. Вертолеты Ми-8 с тепловизорами на борту облетают столицу ночью, чтобы зафиксировать аномалии и составить карту повреждений подземных коммуникаций после зимы. После 15 часов полетов данные передадут инженерам теплосетей, которые приступят к устранению повреждений.

Сейчас проходит предполетная подготовка с тепловизором на борту. Традиционный аэромониторинг теплосетей стартует в марте. Это идеальные погодные условия для того, чтобы детально зафиксировать все повреждения коммуникаций столицы. Четыре часа в воздухе и полет по точному маршруту на аэрокарте. За штурвалом вертолета Ми-8 только самые опытные пилоты авиации МЧС первого класса.

Антон Данченко, командир воздушного судна авиации МЧС Беларуси



Антон Данченко, командир воздушного судна авиации МЧС Беларуси: "Полет проходит на высоте 600 метров. Данный вид работы мы выполняем более 10 лет. Это позволяет качественно подготовиться к новому отопительному сезону, выявить утечки в теплотрассах и в дальнейшем использовать на 100 % энергию для города. К сожалению, также приходится летать ночью. Может быть, это доставляет некоторое неудобство жителям города. Просим прощения, потому что в дневное время мешает тепло солнца, приходится дожидаться холодных температур и выполнять полет ночью".

Тепловые аномалии фиксируют, создают визуализацию в виде схемы и передают энергетикам. Дальше повреждения ищут бригады на земле. После обнаружения ликвидируют.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети «РУП "Минскэнерго"

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети «РУП "Минскэнерго": "Уже после обработки этих данных подрядная организация делает все наземно, определяет конкретные места, дают нам заключение по каждому виду аномалии. И этот вид аномалий мы отрабатываем. Если это связано с повреждением, то ликвидируем его. Если где-то на балансе других организаций, то мы это передаем им, для того чтобы они устранили".