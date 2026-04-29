"Весь урожай будет передаваться тем, кому это особенно нужно" - Шпилевская об акции "Яблоневый сад"

В Беларуси стартовала республиканская акция "Яблоневый сад". Проходит она под патронажем Белорусского союза женщин и приурочена к Году белорусской женщины. К проекту подключились тысячи белорусок по всей стране.

Расскажем, как в Минском районе высаживали свой молодой "сад надежды".

Построить дом, вырастить сына, посадить дерево - обычно это говорят про мужчин. Но республиканские экологические акции и субботники доказали, что наши женщины способны на все. К примеру, 29 апреля свой молодой яблоневый сад высадили представительницы Белорусского союза женщин. К ним присоединилась и молодежь. Вооружившись лейками и ведрами, лопатами и перчатками, совместными силами здесь было посажено 250 деревьев. Сама зеленая зона находится в Минском районе на базе Минской овощной фабрики. Годом ранее здесь Союз женщин посадил свой первый сад, это был пилотный проект, но он доказал свою востребованность. В 2026 году акция расширилась не только площадями посадки деревьев, но и количеством участников. Акция объединила женщин разных профессий и возрастов по всей стране.

"Это не просто сады, это будут сады с историей. Мы планируем, что весь урожай в этих садах будет передаваться тем, кому это особенно нужно, - детям, пожилым. С нами сегодня трудятся и мужчины-военнослужащие, пионеры, которые поддерживают традицию, понимая, зачем это нужно. Я уверена, красивые цветущие сады будут долго радовать многие поколения, поэтому и сама традиция будет жить долго", - рассказала Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин.