Весенние каникулы: где и как отдыхают школьники

Определиться с будущей профессией, побывать на занятиях в Центре технического творчества детей и молодежи, а также пообщаться со знаменитыми спортсменами - такие возможности дают школьникам весенние каникулы. Только в Минске с пользой проводят время более 10 тыс. детей.

Профильный оздоровительный лагерь продолжает свою работу. Центр технического творчества за весь каникулярный период принял более 150 учащихся из разных школ. Среди них и те, кто ходит регулярно.

"Мне нравится в Центре технического творчества судомоделирование, архитектура и робототехника. На судомоделировании мы собираем разные кораблики из бумаги", - отметил один из школьников.

Программа центра распределена на две возрастные группы - младшую и среднюю. У каждой свой распорядок дня. Здесь же проходят и различные конкурсы, как городские, так и республиканские.

Артем Ржеутский, завотделом Центра технического творчества детей и молодежи:

"На данный момент у нас проходит лагерь с различными профилями: авиа-, 3D-моделирование, IT-технологии, архитектура, мотокартинг".

Каникулярное время этой весной особенное для 9-классников. Для них разработана индивидуальная программа в рамках проекта "Профвесна", который включает 6 профилей: строительный, торговый, легкой промышленности, а также машиностроительный, профиль общественного питания и гуманитарный. Более 3 тыс. школьников в период весенних каникул также знакомятся с работой колледжей, основными новациями, а также посещают мастер-классы.

Такой формат профориентации помогает не просто узнать об учебе, а по-настоящему понять ее изнутри и сделать осознанный выбор своей будущей профессии. В столичном колледже техники и технологий строительства ребята сразу же знакомились с предприятиями, на которых продолжат работать после учебы.

Андрей Ермолик, директор Минского государственного колледжа техники и технологий строительства:

"Для детей, которые приходят из школ на "Профвесну", разработаны квесты по каждой специальности. Более 800 человек прошло профориентационное мероприятие в колледже".