Весенние каникулы: где и как отдыхают школьники
Определиться с будущей профессией, побывать на занятиях в Центре технического творчества детей и молодежи, а также пообщаться со знаменитыми спортсменами - такие возможности дают школьникам весенние каникулы. Только в Минске с пользой проводят время более 10 тыс. детей.
Профильный оздоровительный лагерь продолжает свою работу. Центр технического творчества за весь каникулярный период принял более 150 учащихся из разных школ. Среди них и те, кто ходит регулярно.
"Мне нравится в Центре технического творчества судомоделирование, архитектура и робототехника. На судомоделировании мы собираем разные кораблики из бумаги", - отметил один из школьников.
Программа центра распределена на две возрастные группы - младшую и среднюю. У каждой свой распорядок дня. Здесь же проходят и различные конкурсы, как городские, так и республиканские.
Артем Ржеутский, завотделом Центра технического творчества детей и молодежи:
"На данный момент у нас проходит лагерь с различными профилями: авиа-, 3D-моделирование, IT-технологии, архитектура, мотокартинг".
Каникулярное время этой весной особенное для 9-классников. Для них разработана индивидуальная программа в рамках проекта "Профвесна", который включает 6 профилей: строительный, торговый, легкой промышленности, а также машиностроительный, профиль общественного питания и гуманитарный. Более 3 тыс. школьников в период весенних каникул также знакомятся с работой колледжей, основными новациями, а также посещают мастер-классы.
Такой формат профориентации помогает не просто узнать об учебе, а по-настоящему понять ее изнутри и сделать осознанный выбор своей будущей профессии. В столичном колледже техники и технологий строительства ребята сразу же знакомились с предприятиями, на которых продолжат работать после учебы.
Андрей Ермолик, директор Минского государственного колледжа техники и технологий строительства:
"Для детей, которые приходят из школ на "Профвесну", разработаны квесты по каждой специальности. Более 800 человек прошло профориентационное мероприятие в колледже".
Ставку на системную работу с подростками во время каникул делают по всей Беларуси. Ведь если не предложить ребятам полезное занятие, интернет предложит им свое и не всегда безопасное. Спортивные площадки, музеи, кинотеатры, трудовые отряды - все это не просто развлечение, а своего рода и профилактика преступлений и правонарушений.