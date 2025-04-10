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Весна на подходе: как изменится погода в Беларуси с 12 апреля

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Согласно прогнозу погоды от Белгидромета, в ближайшие дни в Беларуси ожидается потепление. На смену холодного периода с температурными показателями ниже нормы, уже с пятницы, 11 апреля, начнется постепенный переход к более теплой погоде.

В субботу, 12 апреля, теплые воздушные массы начнут поступать с запада, а в воскресенье, 13 апреля, температура воздуха днем по юго-западу может достичь +19 °C.

На следующей неделе, с 14 по 16 апреля, станет еще теплее: днем ожидается от +11 до +23 °C (в зависимости от региона), также теплее станут и ночи. Но при этом возможны кратковременные дожди, а в среду, 16 апреля, - даже грозы.

Похоже, весенняя погода совсем скоро придет в Беларусь!

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