Весна на подходе: как изменится погода в Беларуси с 12 апреля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1ec0085-6bbb-4b6e-a38a-d284b9da3c13/conversions/bf9efb8e-a025-410b-b0c8-fa834ceb3b1e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1ec0085-6bbb-4b6e-a38a-d284b9da3c13/conversions/bf9efb8e-a025-410b-b0c8-fa834ceb3b1e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1ec0085-6bbb-4b6e-a38a-d284b9da3c13/conversions/bf9efb8e-a025-410b-b0c8-fa834ceb3b1e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1ec0085-6bbb-4b6e-a38a-d284b9da3c13/conversions/bf9efb8e-a025-410b-b0c8-fa834ceb3b1e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Согласно прогнозу погоды от Белгидромета, в ближайшие дни в Беларуси ожидается потепление. На смену холодного периода с температурными показателями ниже нормы, уже с пятницы, 11 апреля, начнется постепенный переход к более теплой погоде.

В субботу, 12 апреля, теплые воздушные массы начнут поступать с запада, а в воскресенье, 13 апреля, температура воздуха днем по юго-западу может достичь +19 °C.

На следующей неделе, с 14 по 16 апреля, станет еще теплее: днем ожидается от +11 до +23 °C (в зависимости от региона), также теплее станут и ночи. Но при этом возможны кратковременные дожди, а в среду, 16 апреля, - даже грозы.