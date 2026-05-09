Ветеран Савелий Каплинский: По ночам снились кошмары

"Когда был очень большой погром, немцы расстреливали всех подряд и бросали в одну большую яму. Потом после войны, когда уже освободили всех, тех, кого бросили в эту яму, не доставали, просто ее облагородили. Я как очевидец, как живой свидетель, выступал каждый раз, рассказывал о том, что я видел, что пережил. Тяжелые времена были, страшные. По ночам снились эти кошмары, ужас какие были".