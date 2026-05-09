Ветеран Савелий Каплинский: По ночам снились кошмары
Не остаются без внимания и белорусские ветераны в США. Временный поверенный в делах Беларуси в Штатах Павел Шидловский вместе с журналистами "Первого информационного" поздравил ветерана войны Савелия Каплинского с праздником Победы.
Он прошел войну, а затем восстанавливал Минск, работал строителем. Регулярно ездил в Беларусь, в том числе участвовал в мероприятиях у мемориала "Яма".
Савелий Каплинский, ветеран Великой Отечественной войны, глава белорусского землячества штата Нью-Йорк (США):
"Когда был очень большой погром, немцы расстреливали всех подряд и бросали в одну большую яму. Потом после войны, когда уже освободили всех, тех, кого бросили в эту яму, не доставали, просто ее облагородили. Я как очевидец, как живой свидетель, выступал каждый раз, рассказывал о том, что я видел, что пережил. Тяжелые времена были, страшные. По ночам снились эти кошмары, ужас какие были".
Благодаря Савелию Исааковичу в Бруклине в парке Холокоста воссоздан мемориал "Минская яма". Ветерана называют послом белорусской диаспоры. В свои 95 он является президентом белорусского землячества штата Нью-Йорк.