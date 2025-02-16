Вежновец рассказал, как будут повышать тарифы для электродомов

Для домов, которые используют электроэнергию на цели отопления, существует отдельный тариф, отметил он. По его словам, существуют два вида этих тарифов: отдельный тариф, который платится только за электроэнергию, которая идет на цели отопления, и общий, обобщенный тариф, который не имеет разных счетчиков, и электроэнергия оплачивается по общему счетчику. "Что касается первого тарифа, который только на отопление идет, то он сейчас не повышается. Мы его будем в повышение увязывать вместе с принятием решения по обычной тепловой энергии, которая будет летом, - проинформировал Иван Вежновец. - При этом планируется, если будет такое решение принято, что тарифы на электроэнергию на цели отопления в чистом виде будут повышены меньшими темпами, чем тепловую, тем самым стимулируя граждан наших комфортно проживать в домах, которые имеют именно электрическое отопление".