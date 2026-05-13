VI Форум медийного сообщества Беларуси в Гродно соберет блогеров и журналистов

Гродно готовится принять VI Форум медийного сообщества Беларуси. Масштабное мероприятие уже шестой год подряд объединяет ведущих представителей информационной сферы страны. В областной центр приедут журналисты, блогеры и эксперты со всей страны, чтобы обсудить современные вызовы медиасферы и роль журналистики в информационном пространстве.

Город над Неманом впервые принимает медийное сообщество в таком формате. В центре внимания - развитие национального информационного пространства и работа в условиях высокой конкуренции за внимание аудитории. Только в Гродненской области работают десятки региональных СМИ - печатных, телевизионных и сетевых изданий. При этом медиасфера активно меняется: развиваются цифровые платформы, социальные сети, появляются новые форматы подачи информации.

Юрий Карнелович, директор телерадиокомпании "Гродно":

"Для молодых журналистов это уникальная возможность пообщаться с теми, кто сегодня создает медиапространство страны, получить дельные советы, опыт, а для профессиональных журналистов это возможность посмотреть на свою работу свежим взглядом, посмотреть, чем дышит молодежь, над чем она работает, какие технологии осваивает. Кстати, ТРК "Гродно" на медиафоруме представит свой уникальный проект "Ожившие памятники". Мы расскажем, как при помощи современных технологий можно создать уникальный патриотический контент".

Эстафета медиадискуссии перешла Гродно от Гомеля. Стратегические вопросы - как в эпоху цифровых трансформаций и глобальных информационных вызовов не просто сохранить, но и усилить суверенитет белорусского медиаполя, как обеспечить гражданам доступ к достоверной информации - актуальны и сегодня.

Ольга Карпович, участник медиафорума в Гомеле, уверена, что для региональных журналистов это возможность стать участником большого профессионального диалога, где обсуждают не только вызовы времени, но и будущее белорусской журналистики.

Несмотря на статус молодого специалиста, Виталина Петрусевич за 4 года работы в телерадиокомпании "Могилев" среди опытных коллег все больше чувствует уверенность в себе. В ее арсенале работа корреспондентом, автором и ведущей общественно-политических программ, свое ток-шоу. То, что региональная база - отличная площадка для раскрытия потенциала, Виталина доказала на своем примере. Она постоянный участник различных медиафорумов, в 2025 году была и в Гомеле. Признается, было чему поучиться.

Виталина Петрусевич, редактор отдела подготовки телепрограмм телерадиокомпании "Могилев":

"Особенно мне запомнилась выездная студия "Клуба редакторов". Мне кажется, это настольная не книга, а программа для каждого журналиста в Беларуси. И было интересно наблюдать, как они работают. Форум медийного сообщества - это как раз та площадка, где мы можем реализовать себя во всех этих направлениях, особенно если грамотно подойти и подготовиться. Когда собираются журналисты со всей страны - молодые и опытные, когда можно поговорить, задать вопрос тому человеку, которого до этого ты видел только на экране, это дорого стоит".

Организаторы подготовили насыщенную программу: пленарное заседание, тематические секции, открытый микрофон и профессиональные дискуссии.

Уже по традиции и в этот раз на полях форума планирует работать "Клуб редакторов". Эксперты и гости программы обсудят самые важные и актуальные события уходящей недели. Каждый гость мероприятия сможет увидеть этот мастер-класс.