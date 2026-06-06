"Вытокі. Крок да Алімпа": главные итоги третьего дня фестиваля

Беларусь - страна больших возможностей, в том числе в спорте. Развитие этого направления основано как на богатейших традициях, так и на особенности каждого региона, который по-своему уникален.

Все это уже не первый год отражает культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа", который всего несколько лет назад основал Национальный олимпийский комитет. Фестиваль зажигает в сердцах юных ребят страсть к спорту.

6 июня форум завершается в Светлогорске, где прозвучит праздничный салют.

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" - это совершенно белорусский бренд. Он мог появиться только на этой земле, ведь в духе белорусов ценить свои традиции, несмотря на сложности разных времен. Спорт здесь как отражение белорусской истории.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

"Это наше будущее, потому что таких проектов в других странах я не встречал".

6 июня состоялось открытие центрального события фестиваля - Олимпийский квест, который захватывает всех мальчишек и девчонок и дарит им мечту.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Во-первых, это формирование у молодого поколения определенного стиля, образа жизни. Второе значение - это семейные ценности, традиции, ведь сюда приходят семьями. "Вытокi" - это праздник".

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Как только спортсмены приходят на площадки, все бегут к ним, просят сфотографироваться. Вчера также проходили мастер-классы. Мы видели, как дети реагировали на приезд наших великих спортсменов".

Квест открыли, все ребята окунулись в соревновательную борьбу. Чтобы получить заветный приз от Национального олимпийского комитета, нужно пройти все локации (более 30) и все виды спорта. Это не так-то и просто, но очень интересно.

Ольга Назарова, многократная чемпионка мира по биатлону:

"Интерес огромный. Взять в руки винтовку, сесть, прицелиться, нажать на спуск - это всегда интересно и захватывающе".

Помогали справиться с трудностями знаменитые атлеты и легенды спорта, олимпийские чемпионы. Время Олимпийского квеста пролетело быстро, началась концертная программа. Дети получили около 2,5 тыс. призов: беспроводные наушники, музыкальные колонки и пауэрбанки. Всего в Олимпийском квесте, несмотря на дождливую погоду, приняли участие около 4,2 тыс. человек.

Концертная вечерняя программа начиналась с выступления кавер-групп. Продолжилась она дискотекой.