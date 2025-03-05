Видео в YouTube, опровергающее преступления фашистов в годы ВОВ, в Беларуси признали экстремистским

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По заявлению прокуратуры Гомельской области видео "Выжил после расстрела. Документальный фильм "Лес", опровергающее преступления фашистов в годы Великой Отечественной войны, признано экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Создатели фильма категорически отрицают результаты расследования возбужденного в апреле 2021 года генпрокурором Беларуси уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. В частности, тот факт, что следственной группой Генпрокуратуры в ходе полевых работ в лесном массиве Ченковского лесничества примерно в 1,8 км юго-восточнее поселка Ченки Гомельского района обнаруженные останки тел принадлежат жертвам, расстрелянным фашистами во времена войны.

На видео "эксперты-историки" заявляют, что на месте захоронения обнаружены останки людей, репрессированных советской властью в 1930-х годах.

Фильм размещен на YouTube-канале "1142Х". Распространяется он в интернете также экстремистским формированием "Флагшток" через возможности подконтрольного Telegram-канала "Флагшток-Гомельшчына".

По заключению Гомельской областной комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции в данном видеоматериале усматриваются признаки проявления экстремизма.

Также на YouTube-канале "1142Х" опубликованы и иные видео, которые находятся в свободном доступе для неограниченного круга лиц и способствуют искажению исторической памяти. Они направлены на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей.

В итоге на основании заявления, направленного заместителем прокурора Гомельской области в суд Центрального района Гомеля, информационная продукция YouTube-канала "1142Х", а также видео "Выжил после расстрела. Документальный фильм "Лес" признаны экстремистскими материалами.