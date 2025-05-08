Виктор Каранкевич почтил память погибших в годы ВОВ на Военном кладбище в Минске

День Победы - священный праздник для каждой белорусской семьи. Об этом говорил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич на Военном кладбище в Минске.

Возложение цветов к мемориальному комплексу - это дань уважения всем, кто ковал Победу во время Великой Отечественной войны. И в Беларуси большое внимание уделяется сохранению исторической памяти и всех мест захоронения солдат, погибших в 1940-х годах и мирных жителей. Ведь важно не забывать, какой ценой досталась победа в мае 1945-го.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В каждой белорусской семье есть близкие, которые сражались в Великой Отечественной войне в рядах Красной армии, в партизанах, в тылу. Все они были защитниками и воевали за свободу и независимость. Все своим трудом вносили вклад в Победу. Для коллективов министерств есть хорошая традиция - мы приходим на Военное кладбище, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения героям, которые ценой своей жизни обеспечили свободную жизнь".

Почтить память погибших солдат и партизан вместе с вице-премьером пришли министры промышленности Александр Ефимов и энергетики Денис Мороз, а также руководители белорусских предприятий (МАЗ, МТЗ, "Атлант", "Белкоммунмаш", "Интеграл"). Возложенные цветы к подножью памятника и неизвестному солдату - символ всех братских могил на территории Беларуси.

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз отметил, что в годы войны потерян каждый третий белорус, и это яркая цифра, если представить, что была уничтожена треть населения. Беларуси пришлось пережить это время, но самое главное, что народ страны не был сломлен, и при всех тяжестях он оказывал сопротивление - люди воевали на фронте, в тылу. Те, кто не мог держать оружие, помогали партизанам.