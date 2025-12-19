Виктор Лискович: Преемственность поколений позволит развивать Беларусь

На каждом Всебелорусском народном собрании принимались очень важные для страны решения. Но самое главное для белорусов - это сохранить мир, который мы имеем, считает делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Виктор Лискович.

А предпосылки для этого у Беларуси есть, заявил он, потому что страной руководит Президент, которого уважают, признают и с мнением которого в обществе считаются. "Сегодня даже опытные политики готовы вести переговоры с Беларусью, чтобы через призму политических взаимоотношений выйти на решение экономических задач", - подчеркнул председатель Гродненского областного объединения профсоюзов.