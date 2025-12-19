3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
Виктор Лискович: Преемственность поколений позволит развивать Беларусь
На каждом Всебелорусском народном собрании принимались очень важные для страны решения. Но самое главное для белорусов - это сохранить мир, который мы имеем, считает делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Виктор Лискович.
А предпосылки для этого у Беларуси есть, заявил он, потому что страной руководит Президент, которого уважают, признают и с мнением которого в обществе считаются. "Сегодня даже опытные политики готовы вести переговоры с Беларусью, чтобы через призму политических взаимоотношений выйти на решение экономических задач", - подчеркнул председатель Гродненского областного объединения профсоюзов.
Виктор Лискович выразил мнение, что перспектива у Беларуси есть, потому что старшее поколение все, что умеет и знает, передает молодежи, а она, по мнению делегата, хочет учиться и развиваться, поэтому преемственность поколений позволит развивать страну.