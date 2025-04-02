Виктория Федосова: У ЕС нет никаких шансов на победу на украинском поле конфликта

Европа рвется в лидеры антироссийского фронта, пока Трамп, Путин и Зеленский пытаются договориться. Брюссель хочет слепить коалицию из пяти-восьми стран для отправки войск на Украину. Великобритания и Франция уже обсуждали возможность заброски туда солдат. Кроме того, Киев затрагивал этот вопрос со странами Балтии и Скандинавии. Однако, несмотря на все потуги Старого Света, у ЕС нет никаких шансов на победу на украинском поле конфликта. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказала замдиректора Института стратегических исследований Виктория Федосова. По словам эксперта, европейцы не смогут заменить американское присутствие в Украине ни в экономическом, ни в военном аспектах.

"На данный момент я очень скромно оцениваю шансы Европы. Я думаю, не зря в последних заявлениях прозвучала еще и оценка потенциала Великобритании - военного и экономического, что немаловажно. Девятое место по объему экономики и 170 тысяч военных. Понятное дело, что возможности Великобритании достаточно скромны, Франции тоже. Ну и Зеленский подвел черту на днях в Париже, говоря о том, что "нам и миротворцы европейские не нужны, и военных направьте, - подчеркнула Виктория Федосова. - Он ранее заявлял о том, что хочет 200 тысяч, а европейцы хотели от 10 до 20 тысяч душ туда отправить, чтобы локально по городам их разместить. Помимо поглаживания по голове и обещаний вступления в НАТО и ЕС, не получили украинцы ничего. За что стоял майдан, непонятно. Демографическая катастрофа. Европейцы стоят на пороге похожих процессов".