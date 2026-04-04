Вильнюс назначил спецпредставителя по работе с Беларусью - шаг к диалогу или игра перед США?
Литва объявила о создании должности спецпредставителя по работе с Беларусью. Кто именно займет этот пост - пока неизвестно. МИД Беларуси заявил о готовности к работе. Но можно ли считать это назначение началом потепления в отношениях? Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов проанализировал мотивы Вильнюса и пришел к выводу, что это скорее сигнал для Вашингтона, чем реальный шаг к диалогу. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Первое и главное: создание должности - это еще не переговоры. "Пока что это не потепление отношений, потому что создана лишь должность. Этим литовцы демонстрируют США, что они конструктивный игрок в регионе", - пояснил аналитик.
Президент Литвы Науседа выдвинул политические условия для начала переговоров, которые не имеют никакого отношения к реальному экономическому диалогу. "Литовцы заблаговременно пытаются замылить этот вопрос, продемонстрировать Штатам, что они конструктивный игрок, но при этом к реальному разговору не готовы. Они перебрасывают мяч на нашу сторону, заставляя нас оправдываться за какую-то деятельность преступных группировок", - сказал Анатолий Бояшов.
Ключевым фактором станет то, кто именно займет пост спецпредставителя. Эксперт выделил три возможных сценария.
Первый (и самый вероятный) - человек, который будет работать на разрушение переговоров.
Второй - тот, кто будет продавать вынужденный характер переговоров с Беларусью: публично говорить, что Беларусь "плохая", но вести диалог.
Третий (крайне маловероятный) - максимально конструктивный представитель.
Если посмотреть на экономические интересы Литвы, ситуация проясняется. Главные инвесторы в страну - США, Германия и Швеция. Львиная доля финансирования идет по военизированным программам. "Для этого Вильнюсу нужно поддерживать статус прифронтового государства, статус нестабильного региона, статус войны в Украине. По этой причине конструктивные переговоры им невыгодны, им выгоден образ врага", - констатировал Анатолий Бояшов.
Назначение спецпредставителя вряд ли оправдает Литву перед собственным бизнесом, который понес колоссальные убытки от одностороннего закрытия границ. "Сегодня темп в логистике настолько высок, все настолько непредсказуемо, что если вы простаиваете даже день, вы не то что несете убытки - вы можете весь бизнес потерять", - подчеркнул аналитик.
В Литве были зарегистрированы не только литовские собственники, но и польские, и представители других стран ЕС. И вот так, в одностороннем порядке, перекраивать бизнес не получится. "Поэтому это решение дается не просто Литве. Каким-то образом его придется продавать - и населению, и конкретному бизнесу", - резюмировал Анатолий Сергее Бояшов вич.
Таким образом, создание должности спецпредставителя - это не дипломатический прорыв, а попытка Вильнюса сохранить лицо перед США и одновременно не допустить усиления давления. К реальному диалогу Литва не готова, а образ врага остается для нее выгоднее, чем конструктивные переговоры.