3.65 BYN
3.07 BYN
3.49 BYN
Виртуальный шлем и набор контроллеров. Новую систему обучения охране труда презентовали в Минске
Новая виртуальная система обучения охране труда презентована в Минске. Мероприятие прошло в рамках республиканского семинара, посвященного Всемирному дню охраны труда. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Беларуси.
Участие в семинаре приняли технические инспекторы труда профсоюзов, представители Министерства труда и социальной защиты.
Всемирный день охраны труда призван обратить внимание всех заинтересованных на важнейших вопрос безопасности на рабочих местах. В этом году он посвящен вопросу влияния искусственного интеллекта и цифровизации на охрану труда.
"Профсоюзы Беларуси поддерживают международные инициативы в области охраны труда. Профсоюзами всех уровней по всей стране проводятся мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню охраны труда. И проходят они в различных форматах. Например, проходят тематические семинары. Такие, как и сегодняшний, который состоялся на базе профсоюзного университета. В рамках мероприятия презентована новая технология обучения с помощью использования системы дополненной реальности. Новая технология позволит на качественно новом уровне обучать профсоюзных активистов, сотрудников различных предприятий, студентов университета безопасным методам работы, не подвергая слушателя, работника вредному производственному фактору, - отметил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Павел Манько. - В целом, технологии не стоят на месте. И, безусловно, их можно и нужно использовать в работе. Такая VR-технология в охране труда, разработанная совместно с республиканским унитарным предприятием электроэнергетики "Витебскэнерго", отвечает запросу времени, позволяет работнику в условиях, максимально приближенных к реальности, отработать правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Будь то пожар, утечка аммиака, поражение током. Конечно же, такую практику в обучении необходимо расширять".
Охрана труда - один из основных вопросов в работе профсоюзов. Совместно с нанимателями ведется постоянная работа по профилактике производственного травматизма. Благодаря постоянной работе социальных партнеров по вопросам охраны труда производственный травматизм постепенно снижается.
В частности, в прошлом году зафиксирован самый минимальный показатель травмирования работников. В то же время, профсоюзы по-прежнему выявляют значительное количество нарушений в сфере охраны труда.
"В абсолютном большинстве случаев наниматели оперативно реагируют на замечания представителей профсоюзов и устраняют те или иные нарушения. Это еще раз подтверждает: безопасные условия труда - наш общий интерес, - подчеркнул Павел Манько. - Если говорить об основных причинах производственного травматизма, то по-прежнему в значительной степени это так называемый человеческий фактор: те или иные нормы не соблюдают не только наниматели, но и сами работники, и нередко именно это и приводит к трагедии. Внедрение автоматизированных систем контроля, модернизация и роботизация рабочих мест, совершенствование подходов в обучении позволяют снизить эти риски".