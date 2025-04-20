Виртуальный шлем и набор контроллеров. Новую систему обучения охране труда презентовали в Минске

Фото: Валерия Картуля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e7ee0d-63d1-4e70-87b9-bdefd01e5d13/conversions/7757f3e0-09dd-46fc-b52a-fd7959f616ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e7ee0d-63d1-4e70-87b9-bdefd01e5d13/conversions/7757f3e0-09dd-46fc-b52a-fd7959f616ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e7ee0d-63d1-4e70-87b9-bdefd01e5d13/conversions/7757f3e0-09dd-46fc-b52a-fd7959f616ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e7ee0d-63d1-4e70-87b9-bdefd01e5d13/conversions/7757f3e0-09dd-46fc-b52a-fd7959f616ea-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Валерия Картуля

Новая виртуальная система обучения охране труда презентована в Минске. Мероприятие прошло в рамках республиканского семинара, посвященного Всемирному дню охраны труда. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Беларуси.

Участие в семинаре приняли технические инспекторы труда профсоюзов, представители Министерства труда и социальной защиты.

Всемирный день охраны труда призван обратить внимание всех заинтересованных на важнейших вопрос безопасности на рабочих местах. В этом году он посвящен вопросу влияния искусственного интеллекта и цифровизации на охрану труда.

"Профсоюзы Беларуси поддерживают международные инициативы в области охраны труда. Профсоюзами всех уровней по всей стране проводятся мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню охраны труда. И проходят они в различных форматах. Например, проходят тематические семинары. Такие, как и сегодняшний, который состоялся на базе профсоюзного университета. В рамках мероприятия презентована новая технология обучения с помощью использования системы дополненной реальности. Новая технология позволит на качественно новом уровне обучать профсоюзных активистов, сотрудников различных предприятий, студентов университета безопасным методам работы, не подвергая слушателя, работника вредному производственному фактору, - отметил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Павел Манько. - В целом, технологии не стоят на месте. И, безусловно, их можно и нужно использовать в работе. Такая VR-технология в охране труда, разработанная совместно с республиканским унитарным предприятием электроэнергетики "Витебскэнерго", отвечает запросу времени, позволяет работнику в условиях, максимально приближенных к реальности, отработать правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Будь то пожар, утечка аммиака, поражение током. Конечно же, такую практику в обучении необходимо расширять".

Охрана труда - один из основных вопросов в работе профсоюзов. Совместно с нанимателями ведется постоянная работа по профилактике производственного травматизма. Благодаря постоянной работе социальных партнеров по вопросам охраны труда производственный травматизм постепенно снижается.



В частности, в прошлом году зафиксирован самый минимальный показатель травмирования работников. В то же время, профсоюзы по-прежнему выявляют значительное количество нарушений в сфере охраны труда.