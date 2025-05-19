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Вишневский: Оба кандидата на пост президента Польши прошли во второй тур, несмотря на аферы
Ни один из кандидатов на пост президента Польши не смог предложить реалистичной программы будущего для польского общества. Мнение главного редактора польского портала Strajk.eu.
Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:
"Их ответы на внутренние проблемы меня лично и очень многих людей не удовлетворяют. Потому что они не знают, как решить кризис в здравоохранении. В принципе, я не услышал удовлетворяющих меня ответов насчет просвещения, обеспечения развития Польши, в том числе, например, для обеспечения условий для хорошей жизни, для пенсионеров. Это первая сторона. Я не услышал от них ответов, как они будут решать квартирный кризис, который в Польше уже царит несколько лет. Кроме этого, я хочу обратить внимание, что оба кандидата прошли во второй тур, имея за собой, честно скажем, аферы, которые в нормальных цивилизованных странах просто лишили бы возможности баллотироваться в президенты".