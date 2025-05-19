Вишневский: Оба кандидата на пост президента Польши прошли во второй тур, несмотря на аферы

"Их ответы на внутренние проблемы меня лично и очень многих людей не удовлетворяют. Потому что они не знают, как решить кризис в здравоохранении. В принципе, я не услышал удовлетворяющих меня ответов насчет просвещения, обеспечения развития Польши, в том числе, например, для обеспечения условий для хорошей жизни, для пенсионеров. Это первая сторона. Я не услышал от них ответов, как они будут решать квартирный кризис, который в Польше уже царит несколько лет. Кроме этого, я хочу обратить внимание, что оба кандидата прошли во второй тур, имея за собой, честно скажем, аферы, которые в нормальных цивилизованных странах просто лишили бы возможности баллотироваться в президенты".