"Чужой беды не бывает". Витебская область отправила 3 тонны гуманитарной помощи жителям ДНР

Витебская область отправила гуманитарную помощь жителям Донецкой Народной Республики. 3 тонны груза - обогреватели, генераторы, одеяла и подушки, продукты питания, одежда и сладости для детей доставят в пункты временного размещения людей.

К акции присоединились трудовые коллективы, представители частного бизнеса и простые белорусы.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель Витебской областной организации РОО "Белая Русь":

"Акция стала всенародной. Огромное количество неравнодушных граждан, предприятий, учреждений, представители наших силовых, правоохранительных органов подключились к этой акции. Чужой беды не бывает. Протягиваем руку помощи и доставляем тот груз, который необходим. Эта акция и все, кто принимают в ней участие, делают глубоко благородное дело".

"Белорусам не безразлично все происходящее, поэтому они с удовольствием делятся своим теплом и вниманием. Гражданам необходимы предметы личной гигиены, бытовая химия, продукты питания длительного срока хранения. Мы это все собираем и лично доставляем", - отметил Вадим Полевиков, активист Новополоцкой городской организации РОО "Белая Русь".