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"Чужой беды не бывает". Витебская область отправила 3 тонны гуманитарной помощи жителям ДНР
Витебская область отправила гуманитарную помощь жителям Донецкой Народной Республики. 3 тонны груза - обогреватели, генераторы, одеяла и подушки, продукты питания, одежда и сладости для детей доставят в пункты временного размещения людей.
К акции присоединились трудовые коллективы, представители частного бизнеса и простые белорусы.
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель Витебской областной организации РОО "Белая Русь":
"Акция стала всенародной. Огромное количество неравнодушных граждан, предприятий, учреждений, представители наших силовых, правоохранительных органов подключились к этой акции. Чужой беды не бывает. Протягиваем руку помощи и доставляем тот груз, который необходим. Эта акция и все, кто принимают в ней участие, делают глубоко благородное дело".
"Белорусам не безразлично все происходящее, поэтому они с удовольствием делятся своим теплом и вниманием. Гражданам необходимы предметы личной гигиены, бытовая химия, продукты питания длительного срока хранения. Мы это все собираем и лично доставляем", - отметил Вадим Полевиков, активист Новополоцкой городской организации РОО "Белая Русь".
Также северный регион оказывает помощь в оздоровлении семей из ДНР и ЛНР. Разработаны полноценные программы с лечебными процедурами, комплексным питанием, спортивными мероприятиями и экскурсиями.