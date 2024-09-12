Витебскому медуниверситету - 90. Расскажем о современном вузе с богатой историей

Витебский государственный медицинский университет отмечает 90-летие. С юбилеем коллектив вуза поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Здесь переплетается опыт и молодость, традиции и новаторский подход. Вся неделя наполнена праздничными событиями: конференции, встречи, новые площадки для развития студентов. Также состоялось чествование преподавателей и будущих медиков.

Расскажем о современном университете с богатой историей.

Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения Президент Беларуси поздравил коллектив Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета с 90-летием со дня основания вуза 01.11.2024 08:44

Лечебное дело, стоматология, педиатрия. В Витебске не только готовят будущих врачей, но и шлифуют навыки специалистов, которые уже давно получили диплом. На данный момент в Витебском медуниверситете обучается около 8 тыс. человек. 1 800 из которых - иностранные студенты.

Эквадор, Пакистан, Кувейт. С минувшего учебного года студенческую семью ВГМУ пополнили представители Китая, Туниса, Гвинеи-Бисау. У себя на родине врачи с витебским дипломом пользуются большим уважением. Знак качества, ради которого стоит преодолеть тысячи километров. Витебский мед также укрепляет сотрудничество с вузами России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана.

Денис Лиц, проректор Витебского государственного медицинского университета:

"Витебский медуниверситет один из первых начал готовить иностранных студентов. У нас ежегодно идет увеличение экспорта образовательных услуг. Увеличивается количество студентов и количество стран, из которых прибывают иностранные студенты для обучения. В вузе обучаются студенты более чем из 45 государств мира. Большое количество студентов из Африки, стран Азии".

Усовершенствование материально-технической базы

Огромный акцент - на практику. Для будущих врачей открыты двери лабораторий, центра экспериментальной медицины и фармации. Есть клиника и университетская стоматологическая поликлиника. ВГМУ - это еще и площадка для всевозможных научно-практических конференций. Все, чтобы вырастить достойного специалиста.

Валерия Барышникова, студентка Витебского государственного медицинского университета:

"У нас очень хорошие преподаватели - практикующие врачи. Больницы - это наша практическая база. Она у нас сильная".

"Главный смысл - это помощь людям. В медицину идут те, кто готов помогать людям. Это просто должно быть призвание", - отметил Владислав Локоть, студент Витебского государственного медицинского университета.

Заботятся в университете и о бытовых вопросах будущих медиков - создан многофункциональный студенческий городок. Что касается молодежных инициатив, то реализовать их можно в студенческом центре. Это новая локация, которая появилась к юбилею ВГМУ. Здесь будут проходить диалоговые площадки и познавательные встречи.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного медицинского университета:

"Уверен, что это интересный проект. Сообща интереснее, веселее и полезнее. Условия созданы хорошие. Создано несколько зон для совместной работы и для совместного отдыха".