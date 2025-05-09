Владимир Березин: Пусть Праздник Победы всегда будет точкой отсчета того, как строить свою жизнь

Мы помним и чтим! И сегодня, как и 80 лет назад, мы плечом к плечу стоим на защите Родины. А Союзное государство - надежный щит - мощный и непобедимый! Великая Победа - одна на всех! Теплыми словами белорусских ветеранов и весь братский белорусский народ поздравляет народный артист России Владимир Березин.

"Этот праздник общий - и ветеранов, их детей, внуков и теперь уже правнуков. Пусть этот праздник всегда будет светлым, радостным, главным и пусть он всегда будет точкой отсчета того, как строить свою жизнь, как понимать эту жизнь. Этот праздник называют праздником со слезами на глазах. Я искренне желаю всем поколениям моих любимых друзей белорусов, что если бы были слезы, то только радости. Счастья вам! Ясного неба, высокого и чистого. И Победы, которая пусть сопутствует в вашей жизни всегда. С Праздником! С Днем Великой Победы", - выразил свои пожелания народный артист России.