Владимир Кухарев встретился с молодежью в Минске: какие инициативы обсудили

В Национальном детском технопарке прошла встреча председателя Мингорисполкома с обновленным составом молодежных советов при администрациях районов Минска.

Участники диалоговой площадки представили свои инициативы и поделились планами, также обсудили новые проекты, многие из которых планируют реализовать перед важными праздниками - Днем Победы, Днем Независимости и Днем города.

Анна Бачило, зампредседателя Молодежного совета при Администрации Центрального района г. Минска:

"Мы наметили на год план мероприятий, который будет посвящен Году благоустройства и 80-летию Великой Победы. Мы также обсудили проекты, которые уже реализуются - это Парк народного единства и экотропы. Эти идеи проектов были на "Минской смене" в 2024 году. Обсудили и благоустройство памятника в Дроздах".

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, что проведение таких встреч для местных органов власти важно, потому что так они видят - молодежь активна и работает по многим направлениям. Встречаясь с молодым поколением, представители власти получают информацию, которая рассказывает, что молодое поколение хочет видеть, какие проблемы ее волнуют и чем она хочет заниматься.