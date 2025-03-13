Владимир Перцов встретился с коллективом Следственного комитета

Как реагировать на угрозы и противостоять вызовам в информационной сфере, говорили сегодня в Следственном комитете. С коллективом ведомства встретился заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. В зале - представители Центрального аппарата Следственного комитета, слушатели Института Следственного комитета. Кроме этого, к онлайн-формату подключились и управления по областям. Такой предмет для разговора выбран неслучайно. Ведь противодействие деструктиву - тема одна из самых острых. Как отметил Владимир Перцов, в этой борьбе прежде всего нужна разъяснительная работа. Что есть правда, а что - продукт центров информационно-психологического воздействия.

"Те, кто работает в правоохранительных органах, в частности в Следственном комитете, видят и уже разбирают практически те недоработки, те трагические кейсы, к которым привела, может быть, недоработка нас, идеологов, средств массовой информации. То, что позволило оболванить, одурачить, молодое поколение и вывести его на путь совершения преступлений и правонарушений", - сказал Владимир Перцов.

Заместитель главы Администрации Президента затронул тему механизмов воздействия на людей, медиаландшафта, а также манипуляций, которые реализуют наши оппоненты: "Таким образом, они воздействуют на наше население, подменяя истинные ценности своими нарративами, вызывая у них те самые эмоции гнева и заставляя совершать правонарушения и преступления".

"Стабильность государства, процветание государства зависит от общественного порядка. Мы живем в сложное время, когда вопросы информационного противодействия ставятся во главу угла. Ключевые аспекты в этом плане - это те меры, те мероприятия, методики, которые мы сегодня имеем. Для эффективного противодействия в информационном пространстве", - рассказал Юрий Каменецкий, начальник Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси.