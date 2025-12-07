3.76 BYN
Влюбленные в село: место силы - не офисный центр, а бескрайние сельские просторы
Их успех измеряется урожаем, а место силы - не офисный центр, а бескрайние сельские просторы. Все чаще белорусы отдают предпочтение домику в деревне.
Однако в 21-м веке и запрос изменился. Теперь это выбор не только в пользу экологии, но и комфорта. Рядом развитая инфраструктура, разные варианты досуга и благоустроенная территория.
Создавать условия, а не принуждать людей к переезду призывает и Президент - равномерное развитие регионов - одно из приоритетных направлений госполитики.
Пока одних манят огни мегаполисов и городская суета, другие стремятся ближе к природе и сельскому спокойствию. Выбирают место, где свои: дом, хозяйство, огород, и где крепко стоишь на земле, а над головой - огромное небо, которое не закрывают многоэтажки.
В агрогородке Лошница Борисовского района Арсений Васько родился и вырос. Параллельно развивает строительный бизнес в России и фермерское хозяйство на малой родине. Выращивает фундук. Сегодня плантация - около 19 га.
Почему именно фундук, отвечает, что в Беларусь ввозят до 98 %. И своей задачей он видит импортозамещение. "Зачем комбинатам тратить деньги на сумасшедшую логистику, которая при нынешних условиях выходит дороже самого ореха? Всегда наблюдаю, как Александр Лукашенко говорит, что у нас нефти нет, газа нет, угля нет. Будем работать руками. Вот мы и делаем это", - считает житель аг. Лошница Арсений Васько.
На экскурсии по "ореховым соткам" и младший сын Арсения Макар. С энтузиазмом рассказывает о сельской жизни:
Сын Арсения Васько Макар показал овец, большого барана и рассказал, как помогает отцу.
Макар Васько, житель аг. Лошница:
"Из инфраструктуры в агрогородке есть музыкальная школа, Дом культуры, школа, гимназия, маленькая гимназия, спортивное отделение по борьбе".
Те, кто остаются в Столинском крае, собирают свой урожай. Самый большой район Беларуси по площади - место, где состоялись первые республиканские "Дожинки" и крупный белорусский огород. И кто сказал, что жить хорошо можно только в городе?
Яна Лукша, жительница аг. Бережное:
"Здесь я проживаю 2,5 года. Дом нам выделило хозяйство, сделали капитальный ремонт, мебель уже сами потихонечку обставляем. Дом шикарный: теплый пол, газовое отопление, вода центральная. Три комнаты: спальня, детская, зал, кухня просторная".
Вообще эта хрупкая девушка испачкаться не боится.
В мастерской машинно-тракторного парка и уровень масла проверит, и гайки закрутит, и теорию объяснит.
Яна Лукша, жительница аг. Бережное:
"Приходят практиканты, молодые специалисты-трактористы, которые немножко теряются в технике. Наша профессия в чем-то похожа на медицину. Там людей лечат, а мы лечим железо".
В Беларуси большая часть молодых людей отдают предпочтение городам и поселкам городского типа. Сельские населенные пункты выбирают около 18 % молодых парней и девушек. Самым молодежным регионом страны остается Минск.
Николай Журневич по примеру отца - не только в музыке. Мелодия жизни - в полях. Остался на малой родине, работает агрономом. Встречаемся с ним в агрогородке Луцковляны, это 30 км от Гродно.
Николай Журневич, житель аг. Луцковляны:
"Сейчас более-менее спокойно, потому что уже наступил сезон холодов. На данный момент из работ только контроль озимых зерновых, озимого рапса. Смотрим, как себя ощущают культуры. Занимаемся переборкой картофеля. В Луцковлянах действует центр культуры. Не так давно у нас открылся бар, бильярд. Летом тепло, все расцветает, красиво. Можно и на природу выбраться с друзьями, и на рыбалку съездить. Зимой можем сходить на горку покататься".
Мария Журневич, мама Николая:
"В агрогородке есть клуб, магазин, есть где ребятам отдохнуть. Есть спортзалы, где можно заниматься в школе. Они играют между командами в футбол. Все рядом: недалеко школа, детский сад, магазин, парикмахерская".
Будь то крупный город или маленькая деревня - все мы живем на одной земле и делаем одно большое дело. Поэтому строки из песни, которую точно слышал белорус: "Что ты сделал для Родины?" Пусть каждый продолжит сам.