Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Внесены изменения в требования по обеспечению транспортной безопасности - кого и как они коснутся

Изображение

В Беларуси определены требования по обеспечению транспортной безопасности. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 марта 2025 года №130 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Внесены изменения в постановление Совмина от 14 февраля 2024 года №100 в целях реализации соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимодействии по обеспечению транспортной безопасности. Им утверждено Положение о требованиях к владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и перевозчикам по обеспечению транспортной безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и транспортных средств железнодорожного транспорта.

Документ дополнен Положением о требованиях к владельцам пассажирских терминалов и автомобильным перевозчикам по обеспечению транспортной безопасности пассажирских терминалов и транспортных средств.

Требования сформированы в зависимости от трех уровней транспортной безопасности.

Постановление вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

РоссияСовминтранспорт