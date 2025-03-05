Внесены изменения в требования по обеспечению транспортной безопасности - кого и как они коснутся

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В Беларуси определены требования по обеспечению транспортной безопасности. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 марта 2025 года №130 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Внесены изменения в постановление Совмина от 14 февраля 2024 года №100 в целях реализации соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимодействии по обеспечению транспортной безопасности. Им утверждено Положение о требованиях к владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и перевозчикам по обеспечению транспортной безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и транспортных средств железнодорожного транспорта.

Документ дополнен Положением о требованиях к владельцам пассажирских терминалов и автомобильным перевозчикам по обеспечению транспортной безопасности пассажирских терминалов и транспортных средств.

Требования сформированы в зависимости от трех уровней транспортной безопасности.