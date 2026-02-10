Внезапная проверка: в 4 регионах Беларуси воинские части были приведены в боевую готовность

За последние годы страны Евросоюза инициировали беспрецедентное количество милитаристских программ. Военные учения тоже носят круглогодичный характер, и одно идет в связке с другим. Это логистика, переброска войск и техники и умение применять навыки войны на практике. Против кого натовцы намерены воевать, тоже не секрет. Войска подвигаются непосредственно к границам Беларуси. И хотя мы воевать ни с кем не намерены, в случае агрессии ответить готовы. И наши войска должны быть на чеку! Поэтому в Беларуси продолжается проверка боеготовности.



10 февраля стартовала активная фаза. Состоялось приведение в готовность войск к выполнению задач по предназначению. Сразу несколько воинских частей были приведены в готовность в рамках проверки. Среди прочих были задействованы и подразделения постоянной готовности 120-й отдельной механизированной бригады. Среди задач - выход в назначенные районы (марш колонны), подготовка и выполнение оборонительных действий.

Своеобразная проверка боеготовности сегодня оказалась и для СМИ. Журналисты прибыли на улицу Карла Маркса к зданию Администрации Президента. Затем на микроавтобусе всех отвезли в 120-ю механизированную бригаду.

Вольфович в штабе 120-й механизированной бригады

В штаб 120-й механизированной бригады госсекретарь Совета безопасности прибыл без предупреждений. Как сообщалось ранее, проверка внезапная. Командному составу было отведено на сбор всего около получаса. Ровно в 8:30 Александр Вольфович лично передал конверт с соответствующим поручением Главнокомандующего под грифом "секретно" начальнику штаба бригады.

Около пяти минут начальнику штаба понадобилось, чтобы довести распоряжение Главнокомандующего до личного состава. После этого передовые подразделения начали подготовку к убытию в указанные районы. Особенностью этого этапа стало то, что в готовность в рамках проверки были приведены сразу несколько воинских частей.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: "В настоящий момент распоряжения Президента вручаются ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-западного оперативного командования, нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. То есть масштаб проверки сегодня значительно выше и привязан к реальным условиям, так как будет проходить, в общем-то, в реальной обстановке".

Все по-боевому: выгнать технику из боксов и собрать все для переброски подразделения

На Борисовском полигоне, куда прибыли отдельные подразделения 120-й бригады, и правда все по-боевому: маршрут марш-броска составляется прямо в землянке.

В это время личный состав уже готовится к марш-броску. На все про все буквально пара часов. За это время нужно не только выгнать технику из боксов и подготовить ее, но и собрать все необходимое для переброски подразделения: от личных вещей до вооружения и спецоборудования. И тут важна идеальная слаженность - от командиров до рядовых бойцов.

Марш-бросок: на протяжении маршрута организованы засады диверсантов и атаки противника

Кульминацией становится подготовка механизированной колонны к маршу. Грузовики и БТРы выстраиваются в одну длинную шеренгу и ждут отмашки, чтобы начать движение.

Техника выстроена, бойцы заряжены к этому моменту. Все готово к отправке. Марш будет совершен уже в ближайшее время. Куда поедут, маршрут известен. Уже по приезде до бойцов будет доведена задача, которую они непосредственно будут выполнять по месту назначения.

Дорога легкой бойцам явно не показалась. На протяжении маршрута их ждали засады условных диверсантов и атаки противника. По прибытию на место военнослужащим предстоит выполнить подготовку и провести оборонительные действия. Часть из них вернется на Борисовский полигон, где также продолжатся мероприятия проверки боеготовности.

Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады: "Спланировано проведение контрольных занятий по огневой подготовке с выполнением упражнений контрольных стрельб и сооружения бэтээров. И, соответственно, стрелковое оружие, а также совершение марш-броска в составе подразделений на дистанцию 5 км".

Командиры других бригад, привлекаемых к проверке, получили пакеты с распоряжением Главы государства. Также рано утром были задействованы и военнослужащие механизированного батальона 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады из Гродненской области. Дежурное подразделение приведено в готовность и приступило к выполнению поставленных задач, включая совершение марша в район учебного полигона и отработку учебно-боевых элементов.