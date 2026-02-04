Внезапная проверка ВС Беларуси - Вольфович с инспекцией в 72-м ОУЦ в Борисовском районе

Проверка армии по поручению Президента продолжается в одной из частей 72-го Объединенного учебного центра. Госсекретарь Совбеза Беларуси 4 февраля с инспекцией в Борисовском районе. Вместе с Александром Вольфовичем глава госконтроля Василий Герасимов. Напомним, глава государства держит на личном контроле ход проверки.

Мониторинг армии по поручению Главнокомандующего

Визит госсекретаря Совета безопасности в 72-й ОУЦ не был запланирован, по крайней мере для командования части стал сюрпризом. Замысел оперативной проверки - на личном контроле Президента. Поэтому о начале мониторинга стало известно лишь утром. И даже журналисты, которые сопровождали сотрудников госсекретарита, до последнего не были в курсе, в какую именно часть отправится проверка.

Впрочем людей военных проверкой не напугаешь. Действовать оперативно - их работа. 4 февраля проверяют, как организовано содержание военной техники и вооружения, а также запас материальных средств.

Не секрет, что в белорусской армии на вооружении стоит большое количество советской техники. Впрочем, как говорят сами военные, это только плюс, ведь машины надежные, у них большой запас прочности. Кроме того, многие образцы прошли глубокую модернизацию и готовы посоперничать с современными единицами. Насколько такие машины готовы к реальным задачам, призван выяснить нынешний мониторинг.

Подготовить военную технику и выехать на марш

военная техника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58945cfd-34d2-4576-a111-0c764ecb2f9e/conversions/ee8dc39e-143a-46d6-a6ac-254532afad96-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58945cfd-34d2-4576-a111-0c764ecb2f9e/conversions/ee8dc39e-143a-46d6-a6ac-254532afad96-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58945cfd-34d2-4576-a111-0c764ecb2f9e/conversions/ee8dc39e-143a-46d6-a6ac-254532afad96-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58945cfd-34d2-4576-a111-0c764ecb2f9e/conversions/ee8dc39e-143a-46d6-a6ac-254532afad96-xl-___webp_1920.webp 1920w

Очевидно, что успех любой операции - это готовность не только техники, но и личного состава. Перед бойцами подразделения поставлена задача: за несколько часов подготовить машины и выехать в точку сбора. И это в условиях нынешней суровой зимы.

Сергей Боровнев, командир отдельного танкового батальона 72-го гвардейского объединенного учебного центра:

"Танк Т-72Б - сложная машина, но она неприхотлива, потому в течение 15 минут мы разогреваем машину до 70°, после ч его машина заводится без проблем, морозы ей не страшны. Идет сейчас проверка ВС, мы были морально готовы".

Внезапная проверка воинских частей по поручению Президента началась 16 января. Секретариат Совбеза уже успел посмотреть несколько подразделений. К слову, в мониторинге участвуют и представители госконтроля.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

"В прошлый раз мы были в Уречье, 4 февраля здесь. Но надо отметить, что от проверки к проверке пока ситуация улучшается. Ситуация по сравнению с Уречье намного лучше, но есть и отдельные нарекания, есть какие-то нюансы по хранению техники, есть какие-то нюансы по контролю за топливом. Но продолжаем дальше".

Итоги и замечания - увидеть объективную картину

Итоги, в том числе и замечания, лягут на стол Главнокомандующему. Держать порох сухим, а людей в тонусе в нынешнее время - просто необходимость.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c31edfd5-d93b-4b56-a645-14bfd4f506a6/conversions/a3c33038-8f9f-49d6-820d-b394f58eefc0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c31edfd5-d93b-4b56-a645-14bfd4f506a6/conversions/a3c33038-8f9f-49d6-820d-b394f58eefc0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c31edfd5-d93b-4b56-a645-14bfd4f506a6/conversions/a3c33038-8f9f-49d6-820d-b394f58eefc0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c31edfd5-d93b-4b56-a645-14bfd4f506a6/conversions/a3c33038-8f9f-49d6-820d-b394f58eefc0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Вооруженные силы не разворачиваем, не увеличиваем в мирное время, как наши соседи на территории Польши и Литвы. Но действуем сегодня составом мирного времени. Тем не менее мы готовы к тому, чтобы развернуть наши Вооруженные силы, как говорил Главнокомандующий, до той численности, которая необходима для защиты государства. Для этого надо иметь соответствующие обслуженные образцы вооружения, военной техники. Это нормальная мировая практика".