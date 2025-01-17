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Внимание доверчивым! Новую волну мошенничества от имени "сотрудников КГБ" запустили аферисты

Новую волну мошенничества от имени "сотрудников КГБ" запустили аферисты. Не исключено, что работают иностранные спецслужбы. После психологической обработки жертва готова идти даже на тяжкие преступления - поджоги, взрывы, террор.

С фейкового аккаунта "начальника" работнику в мессенджере приходит сообщение, что с ним свяжется "куратор от КГБ".

Попытки добиться аудиенции у "руководства" и уточнить детали пресекаются отговорками вроде "меня нет на рабочем месте" и требованием доложить о состоявшемся разговоре. Далее в игру вступает фейковый "куратор", который во время уже звонка узнает всю личную информацию.

По такому алгоритму пытались обмануть, например, медиков из Дрогичина. К сотрудникам санстанции и больницы втирались в доверие с фейковых аккаунтов директора и главврача. Мошенников интересовали кредиты потенциальной жертвы, а также финансовое положение родственников.

Но следует помнить, что колл-центры мошенников находятся за границей и всегда крышуются спецслужбами. Потеря денег может оказаться не самой страшной бедой. Под видом "сотрудников КГБ" с вами могут связаться и настоящие сотрудники иностранной разведки.

После психологической обработки их жертва готова идти даже на тяжкие преступления: поджоги, взрывы, террор. В России зафиксировано множество подобных случаев со всеми вытекающими юридическими последствиями.

аферистымошенники