Внимание, водители: мошенники рассылают фейковые штрафы от имени ГАИ в мессенджерах

Автовладельцам стоит быть внимательнее не только на дороге, но теперь и в Сети. Мошенники массово рассылают поддельные ссылки под видом уведомлений от ГАИ с информацией о якобы неоплаченных штрафах.

Фейковые оповещения отправляют в таких мессенджерах, как Viber, Telegram и WhatsApp. В милиции обращают внимание, что сообщения приходят от "дорожной полиции", такой организации в Беларуси не существует - есть Госавтоинспекция.

Внизу рассылок прикреплена ссылка с иностранным доменом, которая ведет на мошеннический ресурс. В один клик можно остаться без денег или слить свои личные данные аферистам, а заодно пустить в свой смартфон вредоносную программу.