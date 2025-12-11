ВНС - это обеспечение стабильности, уверен политолог Беляев

"Конфигурация политической системы Беларуси была изменена с целью предотвращения резких шатаний, метаний в области внешней политики, изменения договорно-правовой базы на международной арене, изменения основных подходов внутренней политики, и таким образом мы действительно получили орган народовластия, задача которого - осуществление реальной политики в интересах нашего населения, наших граждан. Вот этот орган народовластия сегодня служит своеобразным блокирующим устройством для того, чтобы какой-нибудь безумный крюк внешней или внутренней политики, какие-то непродуманные действия не привели к катастрофическим последствиям для всей страны".