ВНС как мост через эпохи - как народные решения определяли путь развития Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Важнейшая форма народовластия и высшая демократия - это о Всебелорусском народном собрании. Это форум представителей всех регионов страны и социально-экономических сфер жизни, на котором обсуждаются важнейшие государственные вопросы - от масштабных реформ до программ по ключевым отраслям. И, по сути, это стратегические решения для страны. Чтобы понять, как это работает, обратимся к истории.

Обсудить с народом стратегию и тактику развития страны Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые предложил в октябре 1996 года. Государство еще лихорадило после распада Союза. Сумасшедшая инфляция, промышленные гиганты без заказов, костры в зимних цехах, дефицит госбюджета. Какой выбрать курс развития молодого суверенного государства - важнейший вопрос, и путь выбирает народ.

"Сейчас, когда нам надо сделать решительный шаг вперед. В социально-экономическом развитии, в реформировании политической системы я хочу посоветоваться с вами, представляющими в этом зале весь белорусский народ", - сказал Александр Лукашенко (25.05.1996 г.).

ВНС как мост через эпохи - как народные решения определяли путь развития Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ca970fa-b36d-47b0-bb81-030344c74b04/conversions/17406212-37c1-4bfe-847c-dd318ecda1f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ca970fa-b36d-47b0-bb81-030344c74b04/conversions/17406212-37c1-4bfe-847c-dd318ecda1f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ca970fa-b36d-47b0-bb81-030344c74b04/conversions/17406212-37c1-4bfe-847c-dd318ecda1f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ca970fa-b36d-47b0-bb81-030344c74b04/conversions/17406212-37c1-4bfe-847c-dd318ecda1f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

О своем первом выдвижении на Всебелорусское народное собрание вспоминает делегат всех ВНС, сенатор Михаил Русый. Время было непростое. Для понимания, средняя пенсия в 1994 году составляла менее 7 долларов, а уровень безработицы к 1996 году поднялся до максимальных значений - 4,7. Отсутствие на тот момент национально ориентированной внешней политики едва не привело к краху, но на первом Всебелорусском народном собрании были приняты принципиальные решения. Они стали руководством к действию на пять лет.

Первое удостоверение Михаила Русого занимает в семейном архиве теперь почетное место, ведь историческую значимость этого важнейшего политического события легко проследить даже на примерах было-стало.

"Главой государства была заложена основа - это самостоятельное государство, государство с социально ориентированной экономикой и социально ориентированным подходом. И не зря на I Всебелорусском собрании висел такой лозунг, что только белорусский народ вправе решать свою судьбу. Каждое Всебелорусское собрание - это динамика в развитии экономики. Благосостояние людей в культурной, образовательной, агропомышленной сфере, строительстве, по всем прочим сферам всегда было динамичным", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый.

Анализ задач Всебелорусских народных собраний - это фактически история современной Беларуси. Здесь расставлены приоритеты на разных этапах развития государства. Если в начале пути страну уводили от пропасти, то уже через пять лет звучал лозунг "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь". К этому моменту за пять лет вырос ВВП на 36 %, вверх пошел экспорт, а промышленные гиганты встали на новые рельсы. Дальнейшим приоритетом названо решение жилищной проблемы и обеспечение продовольственной безопасности. Именно тогда появился тезис "Белорусская экономическая модель", инноваторский формат принятия важнейших для страны решений стал традицией.

К марту 2006 года ВВП вырос более чем на 43 %. Президент потребовал перевести промышленность на инновационные рельсы, а в рыночной экономике учитывать и госинтересы. И главный тезис - "Все для народа, все во имя народа".

ВНС как мост через эпохи - как народные решения определяли путь развития Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42c550c5-7d28-4f8a-9417-c0cd765357ce/conversions/bd99ea0c-de02-4cc8-b9e9-415dea04c721-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42c550c5-7d28-4f8a-9417-c0cd765357ce/conversions/bd99ea0c-de02-4cc8-b9e9-415dea04c721-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42c550c5-7d28-4f8a-9417-c0cd765357ce/conversions/bd99ea0c-de02-4cc8-b9e9-415dea04c721-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42c550c5-7d28-4f8a-9417-c0cd765357ce/conversions/bd99ea0c-de02-4cc8-b9e9-415dea04c721-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще через пять лет напряженной борьбы за новое качество белорусской продукции, за рынки сбыта и собственное место под солнцем, белорусы решили в следующей пятилетке сделать ставку на качество жизни. В пятилетний план прописали возведение доступного жилья, а властям была поручена глобальная модернизация экономики и создание импортозамещающих производств.

Народное вече определяло тактику созидательных перемен. От стратегий и программ до конкретных инициатив во всех сферах нашей жизни - в экономике, медицине, образовании, науке и во внешней политике.

Идем дальше по пути развития. В 2012 году вместе с эрой белорусского космоса стал развиваться и крупный сегмент промышленности, причем не только связанный с космосом. Машиностроение наращивает обороты, белорусские бренды стали узнавать на всех континентах, уже в 2016 году они формируют 13 % ВВП страны и дают каждый 9-й рубль выручки от экспорта. Став космической державой тогда, через десятилетие с небольшим, Беларусь уже наблюдала за полетом к звездам нашей первой женщины-космонавта.

Ставка на собственное сырье и масштабную модернизацию производств по его переработке - еще один из тезисов. Деревообработка, стройотрасль, другие направления - немало достойных примеров. Среди ближайших славянских соседей мы в лидерах по производству продукции из дерева, к примеру, на душу населения. И глубина переработки стремится к 100 %. Решение молочное и мясное скотоводство вывести в ключевые направления привело к их золоту для экономики. Теперь это наши драйверы экспорта и поставщики валюты в страну. Рекордная нам казалась планка по экспорту продовольствия в 7 млрд долларов, а теперь и 9 по плечу.

Работа на земле в Беларуси - это уже агробизнес, а не битва за урожай в зоне рискованного земледелия, как это было на заре независимости.

"Мы помним и решения, связанные с развитием нашего сельского хозяйства, агрогородков. Были обсуждения, что именно туда нужно государству особое внимание обратить, направить туда бюджетные деньги. Это сегодня тоже спасло нас, по сути дела, от экономического краха и от уничтожения нашей страны, потому что именно агрогородки и решения, которые принимались по их поддержке на Всебелорусском народном собрании, сегодня обеспечили нашу продовольственную безопасность и приносят серьезные доходы в бюджет нашего государства", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

ВНС как мост через эпохи - как народные решения определяли путь развития Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d32abbd4-375b-4b0d-a4f7-43516487a8fb/conversions/11afe8b2-f3f0-446b-aa64-2347c98e5234-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d32abbd4-375b-4b0d-a4f7-43516487a8fb/conversions/11afe8b2-f3f0-446b-aa64-2347c98e5234-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d32abbd4-375b-4b0d-a4f7-43516487a8fb/conversions/11afe8b2-f3f0-446b-aa64-2347c98e5234-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d32abbd4-375b-4b0d-a4f7-43516487a8fb/conversions/11afe8b2-f3f0-446b-aa64-2347c98e5234-xl-___webp_1920.webp 1920w

Доступность медицины каждому, выход на новый уровень качества. Это достижение за историю ВНС оценить может каждый. Беларусь в топ-10 мирового рейтинга по трансплантациям. Наши технологии и доступность медицины удивляют зарубежных партнеров, а сложнейшие онкооперации, в отличие от многих передовых стран, выполняются белорусам бесплатно.

Если в 1990-е нам кто-то бы сказал, что уже к 2015 году Беларусь войдет в тридцатку передовых стран по уровню развития образования, вряд ли бы кто поверил. Сегодня привычный порядок вещей, экспорт услуг и иностранные студенты в вузах давно норма. На улицах спокойно, безопасно, и это приобретает особое звучание, когда штормит в регионе.

Предваряя масштабное политическое событие, обсуждение ключевых аспектов проекта программы социально-экономического развития идет по всей стране. Ключевые положения обсуждены на самых разных уровнях, на локальных площадках и крупных экспертных дискуссиях.

Ключевая концепция нового пятилетия - сформировать самодостаточное и конкурентоспособное государство, в центре внимания которого человек. Обозначены семь важнейших приоритетов от демографической безопасности и сильных регионов до укрепления обороноспособности.

ВНС как мост через эпохи - как народные решения определяли путь развития Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b267734a-d269-489f-9102-eb573ec4b6c1/conversions/36b05fe3-6463-42c6-8f0f-ef8c006816a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b267734a-d269-489f-9102-eb573ec4b6c1/conversions/36b05fe3-6463-42c6-8f0f-ef8c006816a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b267734a-d269-489f-9102-eb573ec4b6c1/conversions/36b05fe3-6463-42c6-8f0f-ef8c006816a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b267734a-d269-489f-9102-eb573ec4b6c1/conversions/36b05fe3-6463-42c6-8f0f-ef8c006816a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"На одной площадке соберутся, только вдумайтесь, человек, который работает на конкретном производстве или человек, который работает руками в сельском хозяйстве, министр, председатель палаты парламента или Совета Республики и Президент страны и вместе обсудят каждый пункт развития нашего государства на ближайшую пятилетку. За выполнение каждого пункта будет нести ответственность теперь и делегации Белорусского народного собрания, потому что ее голос важен в принятии этой программы. А это действительно программа развития нашего государства на ближайшую пятилетку. Это касается каждого из нас", - заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Эксперты отмечают новый формат разработки проекта программы, в основу которой легли как фундаментальные принципы, которые неоднократно подчеркивались главой государства, так и результаты аналитических исследований, масштабных социологических опросов, проведенных нашим Белорусским институтом стратегических исследований. Проект "Народная пятилетк", участие в котором уже приняли более 70 тыс. неравнодушных к судьбе страны граждан, стал знаковым современным инструментом коммуникации между обществом и государством.

К ВНС будет приурочена и выставка "Моя Беларусь" в Минском международном выставочном центре. В прошлом году экспозиция вызвала ажиотаж, и в этот раз решено продлить время работы до двух месяцев.