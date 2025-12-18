ВНС: ключевые решения 1996-2025 годов

Традиция единства - то, что заложено в нашем менталитете, ведь белорусы всегда определяли судьбу страны сообща. Первое Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году.

Только белорусский народ вправе решать свою судьбу. 29 лет этому лозунгу

В октябре 1996-го прошло первое ВНС. Около 5 тыс. делегатов. Инициатором собраться стал Александр Лукашенко. Это был его план Б. Обратиться за поддержкой к народу и вместе определить, по какому пути идти стране. Оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков или установить порядок, бросить все силы на решение реальных проблем. Присутствующие тогда во Дворце спорта, а именно там проходило первое ВНС, вспоминают.

Президент говорил, а в зале - полная тишина. Это тогда определили: нужно больше работать на экспорт, строить жилье, развивать АПК. И вот еще важная мысль.

Право экспертизы власти должно быть предоставлено народу

Это то, к чему пришли. То, что прописали в Конституции. Сегодня ВНС утверждает программы социально-экономического развития.

Предлагает изменения и дополнения в Конституцию. Вправе рассматривать вопрос легитимности выборов, может сместить президента или, при наличии оснований, ввести ЧС или военное положение в стране.

До этого, с 1996 года, все решения ВНС носили исключительно рекомендательный характер. Выбранный путь эволюционный и преобразованный, оправдал себя. И вот уже 2001-й, лозунг "За сильную и процветающую Беларусь", ВНС - во Дворце Республики, собственно, и все последующие разы.

Ко второму ВНС в стране провели два референдума

Вместе определили конституционное строительство страны, решили вопросы с государственными языками, утвердили государственные символы и взялись серьезнее за здоровье нации. На втором собрании Александр Лукашенко ставит задачу создать в стране современные исследовательские центры и укрепить материально-техническую базу.

Государство для народа - это про третье ВНС

На нем, кстати, в дни проведения работала горячая линия. Люди по телефону могли высказать свои предложения по обсуждаемым проблемам и направить вопрос Президенту.

В 2010-м говорили про новый облик экономики. Как следствие, в стране начали строить БелАЭС. Сегодня уже говорим о расширении.

Инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь - приоритеты, которые на пятилетку определили в 2016-м.

В 2021-й и шестое ВНС. После непростого периода белорусы снова собираются вместе. И именно на нем, по предложению главы государства, был дан старт Конституционной реформе. После собрания началась масштабная работа по подготовке изменений и дополнений в Основной закон. Решение тоже принимала вся страна.