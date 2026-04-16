Внутренняя политика США диктует мир на Ближнем Востоке - мнение эксперта

Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. При этом реальных результатов переговоров США и Ирана нет. Возобновит ли Трамп военную операцию на Ближнем Востоке - мнение эксперта.

Николай Сухов, арабист, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия):

"Если рационально рассуждать, с точки зрения американцев, им не нужно возобновления масштабной войны. Во-первых, таким образом, они не добьются нефтегазового потока из стран Залива в мировую экономику. Не смогут они таким образом сбить цены как у себя в Штатах, так и везде по миру - у союзников в первую очередь. Во-вторых, внутренняя политика США сейчас диктует именно мир на Ближнем Востоке, поскольку с каждым днем все большее и большее число избирателей негативно относится к политике США в этом регионе, к самому Израилю и поддержке со стороны США этой страны".

Эксперт полагает, что Дональд Трамп, возможно, осознает, что потерял свой электорат. Осознает он это или нет, но в попытке его удержать, он не будет эскалацию разгонять.