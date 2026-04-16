Внутренняя политика США диктует мир на Ближнем Востоке - мнение эксперта
Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. При этом реальных результатов переговоров США и Ирана нет. Возобновит ли Трамп военную операцию на Ближнем Востоке - мнение эксперта.
Николай Сухов, арабист, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия):
"Если рационально рассуждать, с точки зрения американцев, им не нужно возобновления масштабной войны. Во-первых, таким образом, они не добьются нефтегазового потока из стран Залива в мировую экономику. Не смогут они таким образом сбить цены как у себя в Штатах, так и везде по миру - у союзников в первую очередь. Во-вторых, внутренняя политика США сейчас диктует именно мир на Ближнем Востоке, поскольку с каждым днем все большее и большее число избирателей негативно относится к политике США в этом регионе, к самому Израилю и поддержке со стороны США этой страны".
Эксперт полагает, что Дональд Трамп, возможно, осознает, что потерял свой электорат. Осознает он это или нет, но в попытке его удержать, он не будет эскалацию разгонять.
"Это один аспект. Второй аспект - деньги. Конгресс должен ему выделить дополнительные 200 млн долларов, и он ему их не выделит, скорее всего, - высказал сомнения профессор. - Значит, на какие деньги вести войну? Это тоже очень сильный фактор. Я думаю, что будет продолжаться война в эфире идеологическая, и "война нарративов", обвинений и так далее, при том, что фактически они будут двигаться хоть к какому-то худому миру".