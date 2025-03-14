Во Дворце Республики свои первые паспорта получили школьники из Минской области

Свой первый паспорт 14 марта получили 22 школьника из Минской области. Ребята из каждого района собрались во Дворце Республики.

Торжество объединило успешных учеников школ и гимназий. В свои 14 юноши и девушки показали блестящие результаты в научной деятельности, творчестве и спорте. Главный документ представителям молодого поколения вручило руководство Минской области.

Это событие трогательное для родителей, воспитывающих достойных граждан Беларуси. Мамы и папы рядом, в зале, они не скрывают гордости за детей и поддерживают их в этот важный момент.

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома:

"Ребята все очень достойные, у всех за плечами немалые победы в олимпиадах, в каких-то мероприятиях. Это все очень достойные детки. И я более чем уверен, что это действительно наше будущее. Это те люди, которым дальше предстоит развивать нашу страну".

Вместе с паспортом и Конституцией для молодых людей подготовили особенный подарок - книгу "Наш Президент". После официальной части всех ждет экскурсия и знакомство с достопримечательностями столицы.