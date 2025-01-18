Во Фрунзенском районе Минска открыли обновленную поликлинику

Погода в Беларуси
Гродно5°
Могилев3°
Минск4°
Брест3°
Гомель3°
Витебск2°
Минск
4°
Суббота 18 января в календаре жителей Фрунзенского района города Минска отметилась знаковым событием, открытием 2-й центральной районной поликлиники после реконструкции.
В торжественной церемонии перерезания красной ленты сегодня принимает участие Наталья Ивановна Кочанова, председатель Совета Республики, мэр города Минска Владимир Евгеньевич Кухарев.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Вашему коллективу только успешной и удачной работы. Всему Фрунзенскому району и жителям этого района только всего самого доброго. Это самый большой район в городе Минске, 450 тысяч, а обслуживать вы здесь будете 48 тысяч населения. Поэтому удачи и успехов вам в работе, ну а нам всем вместе, конечно, только мира и добра. В преддверии таких важных событий, которые предстоят нам в ближайшее время в нашей стране и нашему народу".
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Мы должны констатировать, что на сегодняшний момент данная поликлиника представляет собой наиболее высокотехнологичное учреждение города Минска. То есть здесь будут сконцентрированы все направления, начиная от хирургии, травматологии, но в том числе и диагностическое оборудование такого уровня, как КТ и МРТ. На базе поликлиники будет суперсовременное и высокотехнологичное оборудование".
В обновленной поликлинике очень ответственно подходят к вопросу баланса интересов пациентов и врачей. Теперь сотрудники поликлиники работают в комфортабельных кабинетах на новом оборудовании.
Современный медицинский комплекс уже готов принимать пациентов. Также поликлиника откроется 20 января, но посетители уже собираются у крыльца нового объекта здравоохранения.