Во Фрунзенском районе Минска открыли обновленную поликлинику

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Вашему коллективу только успешной и удачной работы. Всему Фрунзенскому району и жителям этого района только всего самого доброго. Это самый большой район в городе Минске, 450 тысяч, а обслуживать вы здесь будете 48 тысяч населения. Поэтому удачи и успехов вам в работе, ну а нам всем вместе, конечно, только мира и добра. В преддверии таких важных событий, которые предстоят нам в ближайшее время в нашей стране и нашему народу".