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Во время X съезда Федерации профсоюзов Беларуси было подписано генеральное соглашение на три года
Автор:Сергей Ладысев
В Минске проходит X съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Он объединил около 500 делегатов со всех регионов страны. Среди гостей были и представители зарубежных профцентров стран Латинской Америки и Азии.
Александр Лукашенко направил приветствие участникам съезда ФПБ и выразил убеждение, что в объявленной пятилетке качества авторитет объединения позволит и далее успешно защищать права трудящихся, повышать их качество жизни, сохранять единство и согласие на родной земле.
Трудовые права, социальная защита работников, а также развитие профсоюзного движения в стране - эти темы оказались в центре обсуждения участников Х съезда Федерации профсоюзов Беларуси в Минске. Здесь подвели итоги работы объединения за 5 лет и определили стратегии на текущую пятилетку.
Важным моментом съезда стало подписание генерального соглашения на три года. Документ закрепляет договоренности правительства, республиканских объединений профсоюзов и нанимателей в самых различных направлениях деятельности.
Федерация профсоюзов Беларуси уделяет больше внимания вопросам отдыха и оздоровления трудящихся. А также оказывают необходимую поддержку детям работников. Подытоживая, можно подчеркнуть, что все значимые результаты работы Федерации направлены на повышение качества труда и жизни белорусов.