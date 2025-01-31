Во время X съезда Федерации профсоюзов Беларуси было подписано генеральное соглашение на три года

В Минске проходит X съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Он объединил около 500 делегатов со всех регионов страны. Среди гостей были и представители зарубежных профцентров стран Латинской Америки и Азии.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам съезда ФПБ и выразил убеждение, что в объявленной пятилетке качества авторитет объединения позволит и далее успешно защищать права трудящихся, повышать их качество жизни, сохранять единство и согласие на родной земле.

Трудовые права, социальная защита работников, а также развитие профсоюзного движения в стране - эти темы оказались в центре обсуждения участников Х съезда Федерации профсоюзов Беларуси в Минске. Здесь подвели итоги работы объединения за 5 лет и определили стратегии на текущую пятилетку.

Важным моментом съезда стало подписание генерального соглашения на три года. Документ закрепляет договоренности правительства, республиканских объединений профсоюзов и нанимателей в самых различных направлениях деятельности.