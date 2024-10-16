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Во Всебелорусской молодежной стройке приняла участие хоккейная команда Президента
На объектах строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи установлен рекорд: более 2700 молодых людей поработали на них в составе студотрядов и как волонтеры.
16 октября в трудовой акции на Всебелорусской молодежной стройке поучаствовали и игроки хоккейной команды Президента.
Символичный старт был дан у Вечного огня в Брестской крепости-герое. Участники отдали дань памяти героям обороны цитадели и возложили цветы. Затем высадили аллею деревьев, разровняли чернозем на территории, прилегающей к объектам.
Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси, член Совета Республики:
"Очень символично, что этот центр находится на героической брестской земле, потому что для белорусского народа рубежи Брестской крепости символизируют мужественность, героизм, патриотизм. Мы в свою очередь личным примером прививаем подрастающему поколению любовь, уважение, гордость и ответственность за свою Родину, за ее прошлое и будущее".
"В этом году мы празднуем 20-летие возвращения к традиции всебелорусских молодежных строек. Первой такой стройкой в 2004 году была объявлена стройка Августовского канал в Гродненской области. И, конечно, эта юбилейная дата позволила сегодня на платформе созидательного труда эффективно воспитывать наше подрастающее поколение, - отметил Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики. - Мы знаем, что теперь этот пример берут на вооружение и другие страны, наши ближайшие друзья: Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан".
При Центральном комитете БРСМ организована горячая телефонная линия для желающих добровольно помочь на объектах строительства.
Также БРСМ при поддержке Штаба патриотических сил Беларуси открыл благотворительный счет для сбора средств на строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. В настоящий момент собрано около 900 тыс. белорусских рублей.
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