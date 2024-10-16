Во Всебелорусской молодежной стройке приняла участие хоккейная команда Президента

На объектах строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи установлен рекорд: более 2700 молодых людей поработали на них в составе студотрядов и как волонтеры.

16 октября в трудовой акции на Всебелорусской молодежной стройке поучаствовали и игроки хоккейной команды Президента.

Символичный старт был дан у Вечного огня в Брестской крепости-герое. Участники отдали дань памяти героям обороны цитадели и возложили цветы. Затем высадили аллею деревьев, разровняли чернозем на территории, прилегающей к объектам.

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси, член Совета Республики:

"Очень символично, что этот центр находится на героической брестской земле, потому что для белорусского народа рубежи Брестской крепости символизируют мужественность, героизм, патриотизм. Мы в свою очередь личным примером прививаем подрастающему поколению любовь, уважение, гордость и ответственность за свою Родину, за ее прошлое и будущее".

"В этом году мы празднуем 20-летие возвращения к традиции всебелорусских молодежных строек. Первой такой стройкой в 2004 году была объявлена стройка Августовского канал в Гродненской области. И, конечно, эта юбилейная дата позволила сегодня на платформе созидательного труда эффективно воспитывать наше подрастающее поколение, - отметил Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики. - Мы знаем, что теперь этот пример берут на вооружение и другие страны, наши ближайшие друзья: Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан".

При Центральном комитете БРСМ организована горячая телефонная линия для желающих добровольно помочь на объектах строительства.