Во всех районах Минска продолжают работать праздничные локации

С кулинарными местными изысками и колоритной музыкальной программой. В Минске у Дворца спорта продолжает шуметь "Калядны кірмаш".

На площадке расположились торговые ряды и уютные деревянные шале с гастрономическим разнообразием, сладкими угощениями, сувенирами и подарками. Организаторы предлагают широкий ассортимент блюд и товаров с акцентом на белорусскую аутентику. Праздничное новогоднее настроение дарят музыкальные коллективы и самобытные артисты.

Кстати, тематические ярмарки проходят во всех районах Минска. Там также можно приобрести сувениры и подарки. Атмосферная зимняя ярмарка в этом году развернулась и возле Национальной библиотеки. Вы сможете покататься на каруселях, продегустировать свежую выпечку и зимний пряный чай.