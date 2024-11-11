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Во всех районах Минска продолжают работать праздничные локации
С кулинарными местными изысками и колоритной музыкальной программой. В Минске у Дворца спорта продолжает шуметь "Калядны кірмаш".
На площадке расположились торговые ряды и уютные деревянные шале с гастрономическим разнообразием, сладкими угощениями, сувенирами и подарками. Организаторы предлагают широкий ассортимент блюд и товаров с акцентом на белорусскую аутентику. Праздничное новогоднее настроение дарят музыкальные коллективы и самобытные артисты.
Кстати, тематические ярмарки проходят во всех районах Минска. Там также можно приобрести сувениры и подарки. Атмосферная зимняя ярмарка в этом году развернулась и возле Национальной библиотеки. Вы сможете покататься на каруселях, продегустировать свежую выпечку и зимний пряный чай.
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