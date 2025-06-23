Во втором чтении принят законопроект, касающийся обеспечения прав детей

Белорусские депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей", сообщает БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров, принят в первом чтении 7 февраля и разработан в целях совершенствования законодательства в области обеспечения прав ребенка, в том числе посредством усиления гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей. Им предлагается внесение соответствующих изменений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, законы Республики Беларусь "О правах ребенка", "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "О физической культуре и спорте".