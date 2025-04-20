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Водная архитектура Минска ожила. Открыл сезон "Оперный" фонтан - один из самых известных в столице
Первые аквааккорды! Сезон фонтанов открыт в Минске. Перед этим 39 каскадов столицы прошли подготовку, в том числе и "Мальчик с лебедем" - самый древний в городе, инсталляции исполнилось 150 лет.
Открыл сезон "Оперный" фонтан - один из самых величественных и известных в столице. Один из самых известных и любимых у жителей и гостей столицы фонтан у Оперного театра уже исполняет водную симфонию. Всего 7 каскадов и объем 300 тыс. литров.
Специалисты отремонтировали и очистили искусственный источник, провели тест-драйв оборудования.
Эффектную водную феерию буквально с первых аккордов оценили те, кто оказался рядом с Большим театром.
Светомузыкальные и скульптурные, мегаформата и небольшие, камерные - всего в Минске около 40 фонтанов.
Первый появился более 150 лет назад в Александровском сквере. Это "Мальчик с лебедем". Еще один "салютует" - в парке Победы - потоки "Паруса" поднимаются более чем на 20 метров. Также среди рекордсменов самый современный мультимедийный фонтан на реке Свислочь.
Специалисты напоминают, что при особых условиях погоды городские фонтаны не работают. При сильном дожде или ветре, а также при температуре ниже +10 градусов. Традиционно сезон водной феерии продолжится до конца сентября.