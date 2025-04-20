Водная архитектура Минска ожила. Открыл сезон "Оперный" фонтан - один из самых известных в столице

Первые аквааккорды! Сезон фонтанов открыт в Минске. Перед этим 39 каскадов столицы прошли подготовку, в том числе и "Мальчик с лебедем" - самый древний в городе, инсталляции исполнилось 150 лет.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699c2a9c-de1a-4df9-8f3a-a8ef656268c3/conversions/b3a083c5-2a0f-49ff-a6ed-ce33675e8757-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699c2a9c-de1a-4df9-8f3a-a8ef656268c3/conversions/b3a083c5-2a0f-49ff-a6ed-ce33675e8757-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699c2a9c-de1a-4df9-8f3a-a8ef656268c3/conversions/b3a083c5-2a0f-49ff-a6ed-ce33675e8757-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699c2a9c-de1a-4df9-8f3a-a8ef656268c3/conversions/b3a083c5-2a0f-49ff-a6ed-ce33675e8757-xl-___webp_1920.webp 1920w

Открыл сезон "Оперный" фонтан - один из самых величественных и известных в столице. Один из самых известных и любимых у жителей и гостей столицы фонтан у Оперного театра уже исполняет водную симфонию. Всего 7 каскадов и объем 300 тыс. литров.

Специалисты отремонтировали и очистили искусственный источник, провели тест-драйв оборудования.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b176c0d-5e85-45a5-863d-adeeb55c1698/conversions/884ae830-429b-46d7-b1f9-aa5d1dea2616-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b176c0d-5e85-45a5-863d-adeeb55c1698/conversions/884ae830-429b-46d7-b1f9-aa5d1dea2616-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b176c0d-5e85-45a5-863d-adeeb55c1698/conversions/884ae830-429b-46d7-b1f9-aa5d1dea2616-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b176c0d-5e85-45a5-863d-adeeb55c1698/conversions/884ae830-429b-46d7-b1f9-aa5d1dea2616-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эффектную водную феерию буквально с первых аккордов оценили те, кто оказался рядом с Большим театром.

Светомузыкальные и скульптурные, мегаформата и небольшие, камерные - всего в Минске около 40 фонтанов.

Первый появился более 150 лет назад в Александровском сквере. Это "Мальчик с лебедем". Еще один "салютует" - в парке Победы - потоки "Паруса" поднимаются более чем на 20 метров. Также среди рекордсменов самый современный мультимедийный фонтан на реке Свислочь.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee81668d-ffa0-432c-940c-db538e24a270/conversions/0acdf003-7363-4117-afd0-87d1cc2b3db2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee81668d-ffa0-432c-940c-db538e24a270/conversions/0acdf003-7363-4117-afd0-87d1cc2b3db2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee81668d-ffa0-432c-940c-db538e24a270/conversions/0acdf003-7363-4117-afd0-87d1cc2b3db2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee81668d-ffa0-432c-940c-db538e24a270/conversions/0acdf003-7363-4117-afd0-87d1cc2b3db2-xl-___webp_1920.webp 1920w