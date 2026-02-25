Водолазы-спасатели из Беларуси, России и Казахстана оттачивают профмастерство на озере Долгое

Спасение пострадавших, подводная резка металла и подъем затонувшего автомобиля. Водолазно-спасательные службы Беларуси, России и Казахстана оттачивают профмастерство на белорусском Байкале (так еще называют озеро Долгое). Оно, кстати, самое глубокое в стране.

Водолазы-спасатели из трех стран оттачивают мастерство

Водолазы-спасатели уже отработали теорию. И сейчас самая зрелищная часть - практическая. Здесь, на севере Беларуси, участникам, а их более 60 человек, предстоит в полной мере показать профессиональное мастерство в работе под водой в условиях настоящей зимы.

Заключительные приготовления: проверка снаряжения и оборудования, чтобы ничего не отвлекало на глубине. И только после этого разрешение на спуск.

Одна из задач, которую отрабатывают водолазы, - экзотермическая сварка и резка металла под водой. Некоторые виды работ выполняются в определенном снаряжении, вес которого около 80 кг. При этом в руках у водолаза рабочие инструменты, как в данном случае - для оперативного ремонта сооружения.

Бейсенгали Дюсебаев, главный спасатель водолазного отделения МЧС Казахстана:

"Водолазы всегда должны поддерживать свой статус, всегда тренироваться. Подъем машины, глубоководные спуски, спуски на тяжелом водолазном снаряжении - это все применимо, это все необходимо для водолазов".

Задачи из реальной жизни

Ситуации, которые совместно отрабатывают водолазно-спасательные службы трех стран, - из реальной жизни. И в практике не бывает одинаковых случаев. Поэтому умение оперативно ориентироваться и принимать решения - навыки, которые необходимо оттачивать постоянно.

Рамазан Евлоев, начальник цикла подготовки специалистов 40-го центра подготовки спасателей МЧС России:

"Живем и работаем в Московской области. У нас не такие глубокие озера. Максимальная глубина, на которую мы ходили, - 22 метра. А 100 метров в тренировочном спуске барокамер стабильно проходим, никаких проблем не возникает".

На глубине 5,5 м затоплен автомобиль. Чтобы поднять машину на лед, водолазу и всей спасательной команде нужно действовать максимально четко. Усложняет задачу низкая температура воды.

Олег Степук, начальник центра водолазно-спасательной службы РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Любая отработка действий в каждой из майн сегодня применима не только для Беларуси, но точно так же и для Казахстана, и для наших коллег из Российской Федерации. Водолазное сообщество - это замечательное сообщество, немногочисленное, но достаточно дружное".