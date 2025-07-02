Военная реконструкция, катание на танке и памятные призы. Фестиваль на "Линии Сталина" ждет гостей

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 3 июля при поддержке Министерства обороны пройдет XIX фестиваль "Багратион", посвященный Дню Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на организаторов.

Для посетителей фестиваля подготовлены экскурсии и интерактивные зоны, выступление кинологов, концертная программа, бесплатная соревновательная площадка ГТО, победителей которой ожидают катание на танке и памятные призы.



Кульминацией праздника станет масштабная военно-историческая реконструкция, которая посвящается пяти отважным артиллеристам, удостоенным за бой под Узлянами Звезды Героя. Начало фестиваля запланировано на 10.00.