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Военная реконструкция, катание на танке и памятные призы. Фестиваль на "Линии Сталина" ждет гостей
В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 3 июля при поддержке Министерства обороны пройдет XIX фестиваль "Багратион", посвященный Дню Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на организаторов.
Для посетителей фестиваля подготовлены экскурсии и интерактивные зоны, выступление кинологов, концертная программа, бесплатная соревновательная площадка ГТО, победителей которой ожидают катание на танке и памятные призы.
Кульминацией праздника станет масштабная военно-историческая реконструкция, которая посвящается пяти отважным артиллеристам, удостоенным за бой под Узлянами Звезды Героя. Начало фестиваля запланировано на 10.00.
3 июля с 9.00 до 18.00 для гостей мероприятия организован автобусный маршрут №948Э "Минск - Линия Сталина", автобусы будут постоянно курсировать по маршруту ДС "Кунцевщина" - ст.м. "Каменная Горка" - ст.Ждановичи - Школа №1 - ст. ИКК "Линия Сталина".