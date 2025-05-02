Военная техника движется по улицам города. Минск готовится к генеральному прогону парада к 9 Мая

Несколько часов остается до первого генерального прогона военного парада. В Минске на некоторых участках дорог уже перекрыто движение для всех видов транспорта: парадные расчеты готовятся занять позиции в центре города.

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Техника стягивается в сторону центра - к минской стеле – по проспекту Независимости, здесь уже перекрыто движение, но только в одну сторону. Вообще ограничения по движению начались в восточной части города уже с 5 часов вечера на улицах Основателей и Стариновская - выстроились колонны, чтобы оттуда стартовать по выстроенному маршруту. По тому же пути парадная техника будет двигаться еще 6 мая. Информация может понадобиться при планировании поездок.

С 6 вечера техника начинает выдвигаться со Стариновской. С этого момента примерно на полтора часа поэтапно перекрываются проспекты Независимости и Машерова. Движение на участке проспекта Машерова от улицы Куйбышева и до проспекта Победителей будет ограничено с момента прибытия техники – уже в 9 вечера она должна быть выстроена, и до окончания репетиции. Прогон парада начинается в 10 вечера. И приблизительно в это время начнут перекрывать улицы Тимирязева, Саперов, проспект Победителей, Орловскую и Сурганова – по этому маршруту будет два круга.

По окончании репетиции, через проспекты Машерова, Победителей и Независимости механизированная колонна вернется в места дислокации. Среди техники есть та, что перевозит личный состав пеших расчетов. Но их везут по другому маршруту через северную сторону МКАДа, выезжая с улицы Рогачевская.

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Техника едет по городу со скоростью примерно 18 км/ч. Водители выдерживают не только единую линию, но и равное расстояние между друг другом и одинаковую скорость. А это самое сложное. Вождение должно быть абсолютно синхронным. Напомним, в течение 5 недель водители боевых машин тренировались этому на аэродроме Липки под Минском.

Общая протяженность колонны несколько километров. И это неудивительно: на параде будет представлено без малого четверть тысячи боевых машин. Техника разногабаритная – колесная и гусеничная. Абсолютное большинство - это новейшие образцы, которые сегодня стоят на вооружении белорусской армии.